Hay una tensión palpable en el barrio de Tucson donde Nancy Guthrie desapareció misteriosamente hace más de un mes. Lo que comenzó como conmoción y preocupación se ha convertido en frustración, ya que los residentes cercanos afirman que la policía no está tomando en serio algunas de sus pistas en el caso del secuestro de Nancy Guthrie.

Para los vecinos que viven cerca de la casa de la anciana de 84 años, la sensación de vulnerabilidad se mezcla ahora con la incredulidad. Dicen que llamaron a las autoridades con posibles pistas, compartieron imágenes de vigilancia y señalaron actividad inusual en torno a la hora de la desaparición de Nancy, pero sienten que sus relatos han sido ignorados.

A medida que se desarrolla la investigación, los residentes dicen que están siendo dejados al margen y algunos temen que información crucial pueda estar pasando desapercibida.

Lo que los vecinos dicen haber visto

Los residentes locales afirman haber notado patrones y comportamientos que parecían fuera de lugar en los días previos al último avistamiento de Nancy Guthrie, el 31 de enero de 2026, en su casa de Tucson, Arizona . Las imágenes de vigilancia publicadas por las fuerzas del orden federales y locales muestran a un individuo enmascarado y armado en su porche poco antes de su desaparición, lo que ha generado un gran interés público en el caso.

Algunos vecinos informaron haber visto coches desconocidos y desconocidos en la calle entrando al barrio a horas intempestivas a finales de enero y principios de febrero. Algunos incluso afirman haber ofrecido las grabaciones de las cámaras de los timbres a los investigadores con la esperanza de que ayudaran a establecer una cronología más clara de los hechos.

A pesar de esto, varios propietarios sienten que no han recibido un seguimiento significativo de las fuerzas del orden, lo que les preocupa que pueda retrasar el avance del caso del secuestro de Nancy Guthrie. Si bien la policía suele tener motivos para restringir la información pública durante las investigaciones en curso, los residentes afirman que una comunicación más sólida sería útil.

Investigadores, familiares y fuerzas del orden

La desaparición de Nancy Guthrie ha atraído la atención de los medios nacionales, en gran parte debido a que es la madre de Savannah Guthrie , copresentadora de Today de la NBC.

Desde el principio, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, bajo el mando del sheriff Chris Nanos, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han liderado la investigación. Las autoridades afirman que han seguido pistas del público, revisado videos y recorrido zonas del vecindario, pero aún no han realizado arrestos ni identificado a ningún sospechoso confirmado.

El sheriff Nanos también ha aclarado públicamente que todos los miembros de la familia Guthrie, incluidos hermanos y cónyuges, han sido absueltos como posibles sospechosos y son considerados víctimas en el caso.

A pesar de esto, la curiosidad y la preocupación siguen siendo altas, especialmente con la publicación por parte del investigador de las imágenes del timbre que muestran la figura enmascarada y el análisis de ADN en curso de la evidencia recolectada cerca de la escena.

Personas detenidas ahora absueltas

En las semanas posteriores a la desaparición de Nancy, los investigadores detuvieron brevemente a algunas personas en relación con el caso, aunque ninguna fue acusada ni se confirmó que estuviera relacionada con su secuestro.

Entre ellos se encontraba Luke Daley, residente de Arizona de 37 años, quien fue detenido junto con su madre de 77 años durante un registro con la asistencia de los equipos SWAT en su domicilio, a unos tres kilómetros de la residencia de Guthrie. Ambos fueron liberados sin cargos después de que los investigadores declararan que no tenían vínculos con la desaparición de Nancy, y Daley ha negado públicamente cualquier implicación.

Anteriormente, otro hombre, Carlos Palazuelos, fue detenido durante una parada de tráfico e interrogado en relación con el caso, pero las autoridades lo liberaron más tarde y dijeron que no era sospechoso de ninguna irregularidad.

Estas detenciones, seguidas de la no presentación de cargos, han frustrado a los vecinos que esperaban que los arrestos trajeran respuestas y una sensación de progreso.

Por qué los vecinos se sienten infravalorados

Muchas personas que viven cerca dicen que incluso medidas simples, como revisar las grabaciones de las cámaras enviadas o actualizar a los residentes sobre lo que se ha investigado, podrían ayudar a generar confianza entre la comunidad y los investigadores.

En casos de personas desaparecidas, la información local a veces puede ofrecer el contexto que ayuda a construir cronologías o identificar patrones. Y si bien las fuerzas del orden suelen operar de manera que protegen la integridad de una investigación, las brechas de comunicación pueden crear, involuntariamente, la impresión de que no se valora la opinión de la comunidad.