Jim Carrey sigue siendo noticia tras su aparición en los Premios César en París, cuando el actor canadiense desató una teoría conspirativa tras el cambio significativo en su apariencia por parte de sus fans.

Carrey ha mantenido una figura esbelta durante muchos años, pero durante los Premios César, pareció haber ganado una cantidad considerable de peso, además de que se le veía la cara diferente, lo que desató una gran especulación en línea. Carrey había asistido a la ceremonia para recibir un César honorario, una distinción otorgada por la academia de cine francesa en reconocimiento a su contribución al cine.

La teoría alegaba que Carrey no estuvo presente en la ceremonia y que un clon había aparecido en su lugar. Un delegado de los Premios César confirmó posteriormente la presencia física de Carrey, y la teoría de la conspiración ha sido ampliamente desestimada.

"Está triste porque la gente es estúpida"

Una fuente declaró a una publicación británica que Carrey no está contento con la especulación. Según se informa, el actor está triste por la situación, aunque no por las razones que muchos podrían esperar.

Jim está triste. No porque la gente cuestione o se burle de su apariencia, no le preocupa en absoluto. Más bien, le entristece que la gente sea estúpida. En el mundo en el que vive, hay gente que cree que un hombre de 64 años es ahora aparentemente un clon, dijo la fuente.

La fuente añadió que Carrey encuentra los rumores ofensivos a un nivel más profundo. "Para Jim, esto es algo de lo que debería reírse, pero tonterías como esta no son cosa de risa. Detesta que la gente no hable de lo que realmente importa", dijo la fuente.

¿Es el mal Botox el culpable?

Entonces, ¿por qué cambió drásticamente la apariencia de Carrey? Un cirujano estético que nunca ha tratado a Carrey sugirió que el cambio en su apariencia podría deberse a inyecciones de bótox . El Dr. Jeffrey Spiegel afirmó que el bótox puede producir cambios significativos en el rostro y sugirió que el cirujano de Carrey podría haber administrado inyecciones que se usan más comúnmente para la estructura facial femenina. Spiegel no descartó la posibilidad de procedimientos cosméticos adicionales.

La teoría de la conspiración se descontroló tanto que obligó a un delegado del Premio César a declarar sobre la asistencia de Carrey. Gregory Caulier confirmó que Carrey estuvo presente en la entrega de premios. También dijo que Carrey se esforzó mucho en su discurso, sabiendo que lo pronunciaría en francés.

"Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de reencontrarse", declaró a Variety .

New Jim Carrey pic.twitter.com/W1PGSv75lc — Alexander Braun (Duke Maximus) (@TheUniverseName) March 3, 2026

Foto de mascarilla y dentadura postiza

Alexis Stone pareció sumarse a la especulación tras subir a Instagram una foto de una mascarilla y una dentadura postiza, afirmando en el pie de foto que se había transformado para parecerse a Carrey la noche de los premios. La publicación recibió más de 500.000 "me gusta" y 30.000 comentarios, con opiniones divididas entre quienes consideraban creíble la afirmación y quienes la desestimaban.

Stone es un conocido artista de la transformación con una historia documentada de recrear imágenes de celebridades con sorprendente precisión, lo que le dio a su publicación un grado de plausibilidad que ayudó a sostener la teoría a pesar de las negaciones oficiales.