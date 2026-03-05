Monica Lewinsky está una vez más en el ojo público, compartiendo sus reflexiones sobre el poder, el trauma y la responsabilidad mientras el expresidente Bill Clinton enfrenta un renovado escrutinio en relación con la investigación de Jeffrey Epstein.

Read more: El Departamento de Justicia confirma que aun hay unos 50 mil documentos secretos de los archivos de Epstein

En un ensayo reciente para Vanity Fair, Lewinsky reflexionó sobre el impacto emocional de ver aparecer nuevos archivos y fotos gubernamentales relacionados con Epstein. Le dijo a su terapeuta: "La gente me sigue preguntando si estoy bien con todas las noticias sobre Epstein".

Lewinsky añadió: "Bien", la misma declaración que repitió cuando le preguntaron por su bienestar tras la publicación de los documentos. Más tarde, contó que se derrumbó en diciembre de 2025 al darse cuenta de que había estado "conteniendo tanta ansiedad por estas mujeres que ya habían sido tan valientes".

Señaló la exposición sin precedentes que enfrentan los sobrevivientes: "Que estaban a punto de tener sus pesadillas más oscuras esparcidas en el escenario del mundo clic a clic. Que ellos, y su trauma, serían diseccionados y devorados como cadáveres. Es una exposición como ninguna otra. Tener ese nivel de atención y energía viniendo hacia ti, estar en los pensamientos de extraños", según Atlanta Black Star.

Aunque el nombre de Clinton resurgió en las noticias el otoño pasado debido a Epstein y Ghislaine Maxwell, Lewinsky dijo que "se sentía distante de mi narrativa personal". Sin embargo, enfatizó que el desequilibrio de poder en su propia experiencia le dejó una huella duradera. "La humillación pública fue insoportable; la vida era casi insoportable", declaró al Times de Londres, calificando su relación de "un grave abuso de poder. Punto final".

Los usuarios de redes sociales han reaccionado con vehemencia al comentario de Lewinsky. Uno escribió: "¡No está equivocada! Lo estaba, y la hicieron pasar un infierno. Respeto su derecho a hablar sobre esto". Otro añadió: "Totalmente de acuerdo con ella; es una víctima y debería ser reconocida como tal".

Lewinsky, ahora de 52 años, ha sido clara al no comparar su trauma con el de las sobrevivientes de Epstein, pero sí establece paralelismos en la experiencia del escrutinio público. "Lo que ellas sufrieron fue muy diferente y mucho peor que mis experiencias", declaró.

Mientras tanto, Clinton ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein, testificando que no vio nada inapropiado durante sus interacciones con el difunto financiero. En un video viral de su declaración, se rio y recordó cosas del pasado mientras miraba una foto suya, lo que provocó la intervención de su abogado.

BREAKING: Bill Clinton denies having an affair with Monica Lewinsky pic.twitter.com/Pb41aNcIwp — Gain of Fauci (@DschlopesIsBack) February 28, 2026

Las últimas reflexiones de Lewinsky subrayan la conversación en curso sobre la dinámica del poder, la responsabilidad y las consecuencias duraderas del escándalo público.