Brooklyn Beckham sigue distanciado de sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, incluso después de los mensajes de cumpleaños. Según informes, la ruptura familiar comenzó cuando Brooklyn era aún joven. Según su versión de los hechos, afirmó haber sufrido de diversas maneras durante su infancia. Brooklyn también afirmó que sus padres estaban más preocupados por su imagen pública que por el bienestar de la familia.

David respondió indirectamente a las acusaciones de Brooklyn diciendo que a los niños se les permite cometer errores porque así es como aprenden. Victoria, por otro lado, no ha dicho nada al respecto. Posh Spice centró toda su energía en sus otros hijos, su esposo y su imperio empresarial.

¿Brooklyn Beckham quiere adoptar un bebé?

Recientes afirmaciones sugieren que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz , quieren centrarse en la siguiente etapa de su matrimonio: tener hijos. Supuestamente, la pareja desea adoptar por ahora porque desean formar una familia lo antes posible. Dado que Brooklyn sigue en desacuerdo con sus padres, una fuente afirmó que es improbable que presente a su bebé a David y Victoria. La fuente añadió que los Beckham no tienen ninguna participación en la adopción del bebé, por lo que desconocen su fecha de nacimiento.

En el pasado, Brooklyn y Nicola han sido muy abiertos sobre su deseo de tener hijos algún día. Al igual que sus padres, Brooklyn dijo que siempre ha deseado ser padre joven. David y Victoria tenían entre veintitantos y veinticinco años cuando tuvieron a Brooklyn. Ahora que Brooklyn tiene 26, podría tener un deseo aún mayor de ser padre.

Peltz también ha expresado abiertamente su deseo de adoptar niños algún día. La modelo también desea tener sus propios bebés en algún momento. Sin embargo, no hay pruebas de que Brooklyn y Nicola hayan iniciado el proceso de adopción, por lo que las afirmaciones siguen sin verificarse.

Victoria Beckham habla de ser abuela

Hace dos años, le pidieron a Victoria que compartiera sus pensamientos sobre convertirse en abuela . Le preguntaron a la diseñadora de moda si estaba lista para serlo pronto. En ese momento, Victoria dijo que aún no sería abuela. Pero que anhela ser abuela algún día y que sus nietos la llamen por su nombre. "Ojalá algún día, si tengo la suerte, sea maravilloso, pero aún no lo hemos logrado", dijo.

Victoria Beckham Says Becoming a Grandmother Is 'Not Happening Yet': 'Hopefully One Day' https://t.co/RXHiInGJcm — People (@people) February 17, 2024

Supuestas demandas para tener hijos

El año pasado, corrieron rumores de que David y Victoria ya estaban presionando a Brooklyn y Nicola para que formaran una familia, pues están deseando tener nietos. Los Beckham también quieren que Brooklyn siga sus pasos y se convierta en padre joven para que pueda vivir muchas experiencias con sus futuros hijos.

Sin embargo, ha pasado un año entero y la relación de la familia Beckham se ha vuelto aún más tensa. Brooklyn y Nicola aún no han dado la bienvenida a un bebé, y parece que tampoco serán padres pronto.