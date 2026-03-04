Un supuesto episodio "perdido" de "Los Simpsons" que circula en redes sociales supuestamente precide la muerte del presidente estadounidense Donald Trump, lo que ha generado una intensa atención en línea. Esta longeva comedia animada es conocida por sus predicciones culturales sorprendentemente precisas, lo que ha llevado a algunos a tomar las supuestas imágenes al pie de la letra, a pesar de la clara evidencia de que fueron inventadas.

Tanto los fans como los teóricos de la conspiración han estado analizando las afirmaciones de que la serie ha vuelto a presagiar un acontecimiento geopolítico significativo. La pregunta central es si el clip formó parte de la serie o se creó específicamente para llamar la atención sobre el presidente.

Un pronóstico sombrío para el presidente Trump

Un clip de un minuto compartido en X por la cuenta de análisis financiero Market Rebellion supuestamente muestra un episodio perdido de Los Simpson. La grabación comienza con Trump acostado junto a un ataúd y el texto "¿Podría Trump morir el 14 de marzo?", acompañado de una voz en off que anuncia: "Donald Trump morirá el 14 de marzo de 2026". El clip también afirma que muchos intentaron suprimir el "controvertido episodio" debido a su contenido.

Según el narrador, Trump aparece dentro de una "habitación de lujo rodeada de documentos secretos", hablando nerviosamente por teléfono antes de desplomarse repentinamente. La publicación se ha compartido ampliamente, y los usuarios afirman que se trata de un segmento que la cadena inicialmente se negó a emitir. La especificidad de la predicción ha generado un considerable debate en línea sobre la aparente capacidad del programa para anticipar eventos del mundo real.

14 March 2026 Simpson Predicted Donald Trump Will Die:🤔 pic.twitter.com/nz563SfVuz — Market Rebellion (@RebellioMarket) March 2, 2026

¿Es real el episodio de 'Los Simpsons'?

La evidencia sugiere que el episodio "perdido" es completamente inventado. El análisis de la herramienta de inteligencia artificial Grok indica que las imágenes se crearon con un sofisticado software de edición, y no hay registro en la historia de producción de "Los Simpsons" de que una escena así haya sido guionizada o animada. Este tipo de contenido inventado suele cobrar popularidad porque imita el estilo visual de la serie de forma tan convincente que los espectadores ocasionales no pueden distinguirlo de las imágenes originales.

No, this isn't a real Simpsons episode. It's a fabricated "lost episode" video with AI-generated or edited scenes of Trump in a coffin, fake newspapers, and dramatic overlays claiming a March 14, 2026 death. No such episode exists—executive producer Matt Selman has debunked… — Grok (@grok) March 3, 2026

Además, esta no es la primera vez que un episodio falso, supuestamente de "Los Simpson", presenta a Trump muerto. En julio de 2025, imágenes similares circularon por redes sociales. Afirmaban que había resurgido un "episodio olvidado de Los Simpson emitido hace más de 15 años" que predecía la muerte de Trump. El supuesto episodio, supuestamente emitido el 4 de noviembre de 2008, contenía la "predicción más inquietante del programa hasta la fecha".

El episodio presentaba a un "presidente controvertido de piel naranja, cabello dorado y temperamento volátil". El presidente entra a la Casa Blanca, pero de repente se agarra el pecho y se desploma durante una transmisión nacional en vivo. Se menciona que, en 2025, el presidente, según se informa, padece en secreto un problema cardíaco y podría sufrir un infarto en agosto de 2025.

Según informes, el supuesto "episodio olvidado" fue eliminado de los servicios de streaming. Sin embargo, cabe destacar que "Los Simpson" no se emitió el 4 de noviembre de 2008.

El contenido inventado suele ganar popularidad porque imita el estilo visual del programa de forma tan convincente que los espectadores ocasionales no pueden distinguirlo del original. En este caso, la afirmación es un intento deliberado de generar clics mediante el sensacionalismo.

Cuando Los Simpson realmente predijeron el futuro

La razón por la que estos engaños encuentran audiencia reside en el auténtico historial del programa de anticipar eventos del mundo real. A lo largo de sus 30 años de emisión, Los Simpson han anticipado con precisión varios acontecimientos, entre ellos la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019, que el episodio de 1998 "When You Dish Upon a Star" retrató con años de antelación. El episodio de 2012 "Lisa Goes Gaga" retrató de forma similar la actuación de Lady Gaga en el descanso del Super Bowl de 2017, mientras que el episodio del año 2000 "Bart to the Future" predijo la presidencia de Trump.

Si bien los guionistas de la serie han demostrado una clara aptitud para identificar cambios culturales y políticos antes de que se materialicen por completo, nunca han producido oficialmente contenido que prediga la fecha y hora específicas de la muerte de una figura política. El clip actual coincide con un patrón de "predicciones de Los Simpson" inventadas, diseñadas para explotar la reputación de presciencia de la serie.