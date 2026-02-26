Con la llegada del Día de Pokémon 2026, el 27 de febrero, que marca el 30 aniversario del debut de Pokémon Rojo y Verde en Japón, los fans de todo el mundo celebran con una transmisión en vivo de Pokémon Presents a las 6:00 a. m. PST, nuevos sets de LEGO, versiones de juegos clásicos y lanzamiento de productos. Pero en medio de la emoción del aniversario, encuestas recientes de fans y datos de búsqueda revelan los íconos que han cautivado corazones durante tres décadas: los 10 personajes Pokémon más populares de todos los tiempos.

The Pokémon Company ha anunciado un gran evento por su 30.º aniversario que durará un año, comenzando con una presentación de 25 minutos que promete novedades sobre juegos, cartas coleccionables y más. Entre los aspectos más destacados ya confirmados se incluyen las versiones para Nintendo Switch de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, los primeros sets oficiales de LEGO Pokémon que se lanzan hoy —con Pikachu, Charizard y otros para construir— y la Colección Pokémon: Día de Pokémon 2026 con una lámina promocional de Pikachu estampada. Los eventos en tiendas Nintendo de NUEVA YORK y SAN FRANCISCO ofrecen sesiones de fotos, sorteos y actividades temáticas, mientras que eBay ofrece ventas exclusivas de JCC.

Para honrar el hito, los sitios de fans y los analistas de datos han compilado nuevas clasificaciones basadas en encuestas globales, Google Trends y encuestas comunitarias realizadas a principios de 2026. Estas listas combinan la nostalgia por los clásicos de la Generación 1 con el amor por las estrellas posteriores, lo que refleja la evolución de la franquicia desde los monstruos de bolsillo de Game Boy hasta un imperio cultural de 150 mil millones de dólares que abarca anime, merchandising y juego competitivo.

Aquí está el consenso de los 10 Pokémon más populares, recopilados a partir de fuentes como la encuesta de fans de 2026 de Japan-Figure, la encuesta actualizada de favoritos de los fans de Ravaver y los volúmenes de búsqueda de Google en EE. UU. durante los últimos 36 meses:

**10. Gardevoir**

El elegante guardián de tipo Psíquico/Hada, conocido por su leal diseño humanoide y su naturaleza protectora. Destaca en batallas competitivas y cameos de anime, y sus fans elogian sus elegantes lazos y su destreza con el Explosión Lunar. Encuestas recientes lo sitúan entre los 10 mejores por su profundidad emocional.

**9. Umbreon**

Esta elegante Eeveelution de tipo Siniestro brilla con anillos rojos bajo la luz de la luna, representando misterio y un poder silencioso. Un clásico en JCC y encuestas, quedó entre los 5 primeros en la votación de Pokémon del Año 2020 y sigue siendo un favorito de los fans por su estética vanguardista.

**8. Snorlax**

Snorlax, el enorme y soñoliento bloqueador de caminos de tipo Normal en los primeros juegos, combina humor con la fuerza de un tanque. Su apetito, digno de memes, y su dominio de Golpe Cuerpo le aseguran un alto posicionamiento en las búsquedas, especialmente en EE. UU., donde registra 207 600 consultas mensuales.

**7. Gengar**

Gengar, el sonriente embaucador Fantasma/Veneno de la Generación 1, atormenta las listas con su travieso encanto y la amenaza de la Bola Sombra. Segundo en numerosas encuestas de fans, su atmósfera espeluznante y a la vez absurda alimenta la interminable fiebre del merchandising y la celebración de Halloween.

**6. Lucario**

Lucario, artista marcial de lucha y acero con aura, posee un porte lobuno y su estrellato cinematográfico lo catapultaron al segundo puesto en la encuesta global de 2020 con 102 000 votos. Su fama en Smash Bros. lo mantiene relevante en el ranking de 2026.

**5. Greninja**

La rana ninja de tipo Agua/Siniestro encabezó la lista de Pokémon del Año 2020 con 140.000 votos, gracias a la heroica actuación de Greninja Ash y la velocidad de su Shuriken de Agua. Domina las listas de 2026 por su competitividad y atractivo.

**4. Mewtwo**

El legendario clon psíquico de la primera película, Mewtwo, con su trágico origen y sus megaevoluciones, es un símbolo poderoso. Constantemente entre los 5 primeros en las encuestas y con 209.100 búsquedas mensuales en EE. UU.

**3. Eevee**

El adaptable Pokémon Evolución de tipo Normal y sus ocho evoluciones (como Umbreon y Sylveon) son infinitamente atractivos. Estrella de Let's Go, Eevee! y con un gran número de búsquedas (214.500 mensuales), es un icono de la versatilidad.

**2. Charizard**

El dragón de fuego/volador y el final de Charmander, el estilo rebelde de Charizard y sus megaformas dominan la cultura. Número 1 en las encuestas de Reddit de 2024 y 310.900 búsquedas en EE. UU.; hoy se esperan novedades sobre LEGO y TCG.

**1. Pikachu**

La mascota amarilla de mejillas rojas encabeza todas las listas, desde las 685.100 búsquedas mensuales en EE. UU. hasta las encuestas globales. Pikachu, compañero de Ash, lanzador de rayos y rey del merchandising, encarna el encanto de Pokémon en su 30.º aniversario.

Estas clasificaciones evocan las raíces de la franquicia en la primera generación, a la vez que hacen referencia a éxitos posteriores, con Kanto dominando (ocho de los 10 mejores). No se ha publicado una encuesta oficial sobre el Pokémon del Año 2026, pero la popularidad de la comunidad en X y Reddit refuerza la demanda.

Mientras se transmiten los Presents, posiblemente anticipando la Generación 10 o remakes, los fans especulan sobre las mejoras para estrellas como Rayquaza o Mimikyu. Las encuestas de Nintendo Life, específicas de cada generación, añaden un toque regional, con los votos de Hoenn y Johto alcanzando su punto máximo hoy.

Desde las batallas en Escarlata/Violeta (28 millones de unidades vendidas) hasta el auge de los juegos de cartas coleccionables (TCG), estos personajes perpetúan el legado de Pokémon. Conéctate a pokemon.com para obtener actualizaciones en vivo y celebra con tu set LEGO de Pikachu, hasta agotar existencias.