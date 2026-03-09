La tenista estadounidense Coco Gauff anunció el domingo que se someterá a una resonancia magnética el lunes tras retirarse de su partido de Indian Wells contra Alexandra Eala en California debido a un dolor repentino en el brazo izquierdo. La estadounidense abandonó la pista tras ir perdiendo un set y un quiebre, y la actualización sobre su lesión se publicó posteriormente en un comunicado en redes sociales.

Gauff había vencido cómodamente a Eala cuando se enfrentaron recientemente en el Campeonato de Tenis de Dubái, por lo que el desarrollo de este partido rápidamente se sintió inusual. Desde el comienzo en Indian Wells, se mostró físicamente indispuesta, recibió tratamiento durante el partido y luego decidió que no podía continuar, una decisión inusual en una carrera que no ha tenido muchos retiros.

No hubo dramatismo en la explicación que dio después. Fue más impactante porque le sonó desconocida incluso a ella. En declaraciones a los medios tras salir de la cancha, Gauff dijo que el problema comenzó casi de inmediato y empeoró a medida que avanzaba el partido.

"Sí, lo sentí como en el segundo juego del primer set", dijo. "En resumen, sentí como si me explotaran fuegos artificiales en el brazo, y luego todo el brazo me ardía".

Coco Gauff se enfrenta a un problema desconocido

Lo que hizo que el momento fuera memorable no fue solo el retiro en sí, sino la incertidumbre que lo rodeaba. Gauff dijo que nunca antes había sentido algo parecido y que, según le habían dicho, "probablemente se trataba de algo relacionado con los nervios". Sin embargo, por el momento, aún no hay nada confirmado, así que todo debe tomarse con cautela hasta que la ecografía proporcione una respuesta más clara.

Continuó describiendo cómo el problema se extendió más allá de la mecánica obvia de golpear la pelota. "Y luego, a medida que avanzaba el partido, fue empeorando, incluso cuando no usaba el brazo en tiros para los que ni siquiera usaba el izquierdo", dijo. "A veces parecía una explosión. Sí, daba miedo, pero bueno, no sé".

Los atletas suelen tener una idea de los dolores comunes de una temporada larga, de las molestias que se pueden controlar y de las molestias que simplemente hay que soportar. Lo que Gauff describió no sonaba común, y su decisión de parar lo reflejó.

Más tarde, en un comunicado de Instagram , agradeció a sus seguidores por sus mensajes y explicó por qué prefirió la cautela a la terquedad. "Hola a todos, gracias por los cariñosos mensajes. Sentí un dolor extraño en el brazo izquierdo en el segundo juego del partido; intenté continuar, pero cada vez era más intenso", escribió.

Añadió que retirarse no es algo que tome a la ligera. "Como la mayoría de ustedes saben, rara vez tengo que terminar un partido con una retirada, pero como era un dolor desconocido, decidí que era mejor no continuar. Nunca había sentido algo así. Mañana me haré una resonancia magnética para ver qué pasa, pero estaré bien", dijo Gauff.

El tono era tranquilo, pero también tenía un toque de firmeza. Los atletas suelen escribir estas actualizaciones para controlar los daños. Esta parecía más como alguien que intentaba comprender un cuerpo que de repente había dejado de cooperar.

Lo que importa más que el partido

The Tennis Gazette señala que este es solo el segundo retiro de Gauff en su carrera profesional, lo que le da al episodio mayor importancia que un simple susto por una lesión. La única otra vez que no pudo terminar un partido fue en el Abierto de Cincinnati de 2022, cuando se torció el tobillo contra Marie Bouzkova y tuvo que abandonar.

Esa escasez es parte de la razón por la que el momento resonó con tanta fuerza. Gauff no es una jugadora conocida por abandonar los partidos a la primera señal de dolor, y solo eso hace que su descripción merezca la pena tomarse en serio. Su mensaje a Eala también transmitía esa sensación de moderación en lugar de autocompasión. "¡Mucha suerte, Alex, lo que queda de temporada! ¡Siempre es un placer compartir la cancha contigo!", escribió.

Para Eala, fue un camino incómodo. Para Gauff, fue una interrupción drástica justo cuando el calendario se prepara para seguir adelante. El Abierto de Miami comienza en poco más de una semana, lo que deja poco tiempo para la incertidumbre y aún menos para la recuperación si el problema se agrava.