Lisa Rinna no se contuvo en sus nuevas memorias, "You Better Believe I'm Gonna Talk About It", nombrando a algunas de las celebridades más groseras con las que ha trabajado, incluida la legendaria cantante Dionne Warwick y la personalidad televisiva Star Jones.

Según DailyMail , la actriz de 62 años recordó su experiencia en The Celebrity Apprentice en 2011, donde dijo que Warwick "era un tipo desagradable".

Rinna describió un incidente durante un concurso de pizza cuando Warwick, según se dice, le ordenó "¡Ve a traerme una Pepsi!" sin siquiera mirarla. Rinna dijo que obedeció, pero que luego fue traicionada cuando Warwick conspiró con otros para eliminarla del programa.

"No podía confiar en ninguna de las mujeres del programa", dijo Rinna, también criticando a Star Jones. "Quiero agradecerle a Star Jones por ser tan imbécil, porque su crueldad me preparó para mi futuro como ama de casa en Beverly Hills".

Las memorias también incluyen los comentarios negativos de Rinna sobre su ex coprotagonista de Days of Our Lives, Robert Kelker-Kelly, a quien llamó "horrible" y lo acusó de hacerle la vida "un infierno".

Además, Rinna comparte detalles sinceros sobre su vida personal, incluyendo su matrimonio de casi tres décadas con el actor Harry Hamlin. Asegura que su vida sexual se mantiene sólida a pesar de la menor intimidad.

El libro también aborda momentos en los que fue desairada por la editora de Vogue, Anna Wintour, y revela tensiones con las ex coprotagonistas de Real Housewives of Beverly Hills y el presentador de televisión Andy Cohen, aunque Rinna dice que desde entonces ha hecho las paces con Cohen.

Se ha contactado a representantes de Dionne Warwick y Star Jones para solicitar comentarios.

Lisa Rinna aborda los rumores sobre la fidelidad de su esposo Harry Hamlin

Rinna también habló sobre los persistentes rumores que rodean a su esposo, el actor Harry Hamlin, negando las afirmaciones de que le ha sido infiel durante sus casi tres décadas de matrimonio.

En sus memorias, publicadas recientemente, E!News informó que Rinna confronta las especulaciones sin rodeos, enfatizando la confianza y el fuerte vínculo que comparten. "La mayoría de nuestros fans piensan que nuestra relación consciente es genial, pero claro, hay trolls de internet que viven para desacreditarnos y generar rumores. Lo entiendo", escribió. "Es mucho más divertido ver peleas que abrazos".

Rinna, de 62 años, desestimó los comentarios en línea que sugerían que la pareja ya no vive junta, que Hamlin tiene múltiples aventuras en Canadá o que es gay. "Me río cuando leo que ya no vivimos juntos, que tiene múltiples aventuras en Canadá y que es gay. ¡Vamos, Harry, maldito Hamlin!", dijo.

La actriz también confirmó que su vida sexual sigue siendo sólida y que la confianza es fundamental en su relación. "Nunca me preocupo por Harry. No tengo celos. Él no los tiene", añadió Rinna. "Siempre pensé que [los rumores de infidelidad] eran muy extraños porque, desde luego, nunca lo había considerado. Me sorprendería mucho si descubriera que tiene una infidelidad".

Reveló que Hamlin deja su teléfono boca arriba y que comparten la misma contraseña, lo que demuestra su franqueza. "¿Y saben qué? Yo jamás miraría su teléfono. No siento que lo necesite", dijo Rinna.

La pareja, que tiene dos hijas, Delilah Belle, de 27 años, y Amelia, de 24, ha cimentado su matrimonio sobre valores compartidos como la confianza, la honestidad, el respeto y la comunicación. "No hay competencia", explicó Rinna. "Aunque somos dos actores, nunca siento que deba superar a Harry. No hay envidia entre nosotros, así que cuando alguno de los dos consigue un nuevo trabajo, celebramos el triunfo".