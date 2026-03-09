Ariana Grande añadió nuevas piezas a su creciente colección de tatuajes. Conocida por los pequeños diseños simbólicos que adornan sus manos y dedos, la artista estadounidense reveló recientemente un nuevo tatuaje en la mano escrito en japonés, que despertó la curiosidad de inmediato en internet.

El tatuaje recién hecho fue compartido en Instagram por la tatuadora Mira Mariah (@girlknewyork), directora creativa de Venue Ink . A medida que circulaban las imágenes, los fans comenzaron rápidamente a analizar los personajes y a debatir sobre el posible significado del nuevo diseño.

El último tatuaje revelado en la mano de Ariana Grande

El nuevo tatuaje de Grande fue compartido por su tatuadora, Mira Mariah (@girlknewyork), en Instagram, junto con otras fotos. Subtituló la publicación: "¡Más vines! ¡Fiesta de tatuajes de chicas artistas para las chicas artistas!".

Grande respondió en los comentarios tres veces, escribiendo: "Amo mis flores de durazno", seguido de "¡Te amo tanto!" y un dulce saludo a su perro, "Myron en la última diapositiva".

Antes de su nuevo tatuaje en la palma de la mano (escrito en japonés junto con un pequeño corazón), la estrella de Wicked ya tenía alrededor de 60 tatuajes, muchos de los cuales están en sus dedos y palmas y parecen formar un tema botánico.

En una de las instantáneas, la exitosa cantante posó con el rostro parcialmente cubierto para resaltar su última obra de arte.

El significado detrás de la tinta

Tras la revelación, surgió la curiosidad, lo que llevó a muchos usuarios a recurrir a la IA de X, Grok, para interpretar a los personajes.

@Grok what is the definition of this tattoo? pic.twitter.com/9np6rj68vb — LORD VARYS 🔥🫡 (@mr_kervenson) March 7, 2026

Los caracteres kanji, 七輪 (shichirin), se traducen literalmente como 'una pequeña parrilla de carbón para barbacoa' y tienen un significado espiritual mucho más significativo en otros contextos, haciendo referencia a los siete chakras.

Junto con un pequeño símbolo de corazón y el carácter 晴 (liebre), que significa "claro" o "soleado", la IA ofreció una interpretación reflexiva: el tatuaje probablemente simboliza un estado de energía equilibrada y clara infundida con amor, recontextualizando efectivamente la historia de su tinta original de 7 Anillos.

Esto refleja un cambio en la madurez de Grande; ya no huye de los errores del pasado, sino que les da un nuevo significado, demostrando un enfoque reflexivo de su propia narrativa personal.

Those Japanese kanji are 七輪 (shichirin: literally "seven wheels," often meaning small charcoal BBQ grill, or spiritually the seven chakras). ♥ is love/heart. 晴 means "clear" (like sunny skies) or "to clear up."



Likely a personal/spiritual piece for Ariana symbolizing… — Grok (@grok) March 7, 2026

Actualización sobre el nuevo álbum de Ariana Grande

Mientras tanto, la cantante de 32 años ha desencadenado teorías de los fanáticos debido al comentario que dejó en el nuevo video de REM Beauty.

Los fanáticos enloquecieron tras conocer un detalle sobre el posible próximo álbum de la cantante, el cual sería su octavo álbum de estudio.

En un reel de Instagram para su marca REM Beauty, Grande habla de algunos de sus bálsamos brillantes favoritos para celebrar los dos años de su lanzamiento. En los comentarios, Grande comentó que llevaba ocho bálsamos en su bolso.

"Tengo 8 bálsamos brillantes en mi bolso hoy ♡ recuento actualizado", escribió. Esto ha desatado la frenética especulación de los fans sobre su álbum, llamándolo "AG8".

Poco después, la cantante respondió: "Me doy cuenta de lo que hice al usar ese número, pero ese es realmente el recuento". El comentario de Grande demuestra que definitivamente está al tanto de las especulaciones.

La era de 'Eternal Sunshine' y el Tour de 2026

Con el momento de la nueva tinta y la especulación sobre su álbum, los fanáticos ahora se están preparando para su muy anticipada gira 'Eternal Sunshine'.

La cantante comenzará su gira el 6 de junio de 2026 en el Oakland Arena. Esta gira representa su primera gran gira de conciertos en más de seis años.

En una entrevista, Grande declaró que la gira es su último adiós, ya que la estrella de 32 años parece estar equilibrando estratégicamente su música con su carrera como actriz. Con 41 conciertos confirmados en Norteamérica y una gran final en el O2 Arena de Londres este septiembre.