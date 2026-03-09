Un momento aparentemente coqueto entre la ex estrella de las Grandes Ligas de Béisbol Alex Rodríguez y la Fiscal General de los Estados Unidos Pam Bondi en una celebración en la Casa Blanca el 6 de marzo ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales, y algunos fanáticos bromearon diciendo que su ex pareja, Jennifer López, esquivó una bala.

Rodríguez, de 50 años, asistió al evento en honor al Inter Miami, campeón de la Major League Soccer Cup de 2025, a pesar de no tener vínculos directos con el club. Bondi, de 60 años, también asistió al evento celebrado en la Sala Este junto con otros funcionarios de la administración Trump, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según Atlanta Black Star , mientras Rodríguez hablaba con el grupo de personas que lo rodeaba, Bondi parecía cautivada por cada palabra del campeón de la Serie Mundial. El intercambio incluyó a Bondi presentando a A-Rod a otro invitado antes de que sus ojos se iluminaran al inclinarse para susurrarle algo al oído.

Minnesota Timberwolves co-owner Alex Rodriguez is at the White House today and chatting with Pam Bondi, Scott Bessent, and other Trump officials pic.twitter.com/EUSCgr6nQq — Aaron Rupar (@atrupar) March 5, 2026

Bondi terminó ese breve intercambio con uno de sus característicos movimientos de cabello y una sonrisa tímida. Momentos después, continuaron su conversación con el secretario del Tesoro. Aunque el diálogo fue inaudible, Bondi y Rodríguez sonrieron constantemente durante toda la charla.

Los usuarios de redes sociales notaron rápidamente la interacción. "Pam parece atraída, como si se sonrojara", comentó un usuario en X (anteriormente Twitter) . Otro dijo: "Encaja perfectamente con esos infieles y estafadores". Uno bromeó: "¡Con razón J.Lo lo dejó!", haciendo referencia a la famosa relación de Rodríguez con la cantante y actriz Jennifer Lopez.

Rodríguez y López se comprometieron en 2019, pero terminaron su relación dos años después.

"Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos", dijo la ex pareja en una declaración conjunta a People .

Desde su separación, Rodríguez ha estado vinculado con varias personas más, pero aún no se ha vuelto a casar.

Mientras tanto, se informa que Bondi está en una relación con el ejecutivo de capital privado John Wakefield y ha estado casada dos veces antes.

A-Rod ha sido considerado un mujeriego desde que llegó a la cima del mundo deportivo en las décadas de 1990 y 2000. La lista de exparejas del ex toletero de los Yankees incluye estrellas de primera línea como Kate Hudson y Cameron Diaz.

Sin embargo, un usuario de Threads tenía una teoría diferente sobre lo que el fiscal general de derecha pudo haberle susurrado al hijo de inmigrantes dominicanos al escribir: "Bondi: '¿Estás seguro de que naciste en Estados Unidos?'"

La relación de Rodríguez, copropietario de la franquicia Minnesota Timberwolves de la NBA, con Bondi y otros funcionarios de Trump, especialmente a raíz de los asesinatos por separado de los residentes de Minneapolis Renée Good y Alex Pretti en enero a manos de agentes federales de inmigración, no le cae bien a muchos.

"Otro simpatizante de MAGA", declaró alguien en Threads sobre Rodríguez. Otro usuario exclamó: "¡Siento que esto es una verdadera falta de respeto a tantos minnesotanos, dadas las atrocidades que esta administración ha cometido en Minneapolis!".