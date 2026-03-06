La banda de música mexicana Los Recoditos suspendió temporalmente al vocalista Rafael González luego de acusaciones públicas de violencia doméstica hechas por su pareja de muchos años, Fernanda Redondo.

A pesar de las enfáticas negaciones del artista, el grupo sinaloense confirmó la decisión en un comunicado compartido en sus redes sociales esta semana, diciendo que González se alejaría de la banda mientras se desarrolla la situación.

"Como compañía, reiteramos nuestra postura de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto y la integridad dentro y fuera de nuestra banda", escribió el grupo en el mensaje, agregando que la pausa se acordó para que la cantante pudiera abordar las acusaciones.

La controversia estalló después de que Redondo, quien, según se informa, mantiene una relación intermitente con González durante más de una década, publicara una serie de videos en redes sociales describiendo lo que, según ella, fueron años de abuso. En un video que se difundió rápidamente en TikTok y X, aparece con moretones visibles en la cara y afirma que las lesiones fueron causadas por el cantante durante un incidente reciente.

En otras publicaciones, Redondo alegó que la relación incluyó maltrato físico, psicológico y emocional durante aproximadamente 12 años. También dijo que ha tomado medicación psiquiátrica debido a los problemas en la relación y pidió a sus seguidores que compartieran su historia públicamente para que, en sus palabras, se hiciera justicia.

Las acusaciones inmediatamente encendieron un acalorado debate entre los fanáticos de la música regional mexicana, un género que durante mucho tiempo ha celebrado la bravuconería machista pero que cada vez se enfrenta más al escrutinio por cuestiones de violencia de género y rendición de cuentas.

González niega acusaciones

Poco después de que las acusaciones se difundieran en línea, González publicó un mensaje de video en su cuenta de Instagram negando las afirmaciones.

En la grabación, el cantante dijo que ya estaba trabajando con asesores legales para abordar las acusaciones y expresó su confianza en que la verdad eventualmente saldría a la luz.

"Han sido días difíciles porque me están retratando como una persona violenta", dijo. "Cualquiera que me conozca de verdad entiende el tipo de persona que soy, y confío en que todo se aclarará".

Agregó que el asunto se resolverá a través de las autoridades correspondientes.

Hasta el viernes, no estaba claro si se había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. Según informes de medios mexicanos, las autoridades no habían confirmado una investigación oficial cuando la controversia comenzó a circular en línea.

Una banda con profundas raíces en la música regional mexicana.

Banda Los Recoditos es una de las bandas más longevas de la escena musical. Fundada en Mazatlán, Sinaloa, a finales de los 80 por músicos que anteriormente formaron parte de Banda El Recodo, la agrupación lleva décadas forjando una base de seguidores fieles en México y Estados Unidos.

Su sonido impulsado por metales y letras románticas ayudaron a dar forma al estilo de banda moderno que ahora domina las listas regionales mexicanas y las plataformas de transmisión.

A lo largo de los años, Los Recoditos ha servido como plataforma de lanzamiento para varios cantantes que luego se convirtieron en grandes estrellas, entre ellos Pancho Barraza y Luis Ángel "El Flaco". El grupo también ha obtenido múltiples éxitos en las listas regionales mexicanas de Billboard con canciones como "Mi Último Deseo", "Hasta Que Salga el Sol" y "Ando Bien Pedo".

Más recientemente, la banda alcanzó nuevamente la cima de la lista Regional Mexican Airplay con "Una Peda Menos", reforzando su permanencia en un género que ha experimentado un auge global dramático gracias al streaming y al público más joven.

A pesar del escándalo actual, el grupo ha indicado que continuará con sus conciertos programados, actuando con el vocalista restante mientras González lidia con las acusaciones.

Controversias sobre violencia doméstica en la música regional mexicana

González no es la primera figura del género regional mexicano en enfrentar acusaciones de violencia doméstica o abuso. En años anteriores, varios artistas del género se han visto envueltos en controversias similares, incluyendo al cantante José Manuel Figueroa, quien ha enfrentado acusaciones de exparejas que han generado disputas legales y debates públicos en la industria del entretenimiento.

Por ahora, la situación que rodea a González sigue sin resolverse.