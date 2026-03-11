Los actores surcoreanos Kim Yoo-jung y Park Jin-young protagonizarán juntos el nuevo drama romántico de espías "100 Days of Lies", que se emitirá en tvN en la segunda mitad de 2026. Este drama de época se ambienta durante la ocupación japonesa y sigue a un hábil carterista que se infiltra mientras mantiene un romance prohibido con una intérprete de élite. La serie está llena de misiones secretas, amor intenso y lealtades conflictivas.

TenAsia informó que Kim Yoo-jung expresó: "Me siento honrada de ser parte de un proyecto tan significativo. Espero que se convierta en una pieza cálida que ofrezca consuelo y reflexione sobre la historia y la vida. Por favor, espérenlo con ansias y apóyennos".

Antes de hablar del contexto histórico, Park Jin-young comentó la profunda carga emocional de su papel. Dijo: "Dado el doloroso contexto histórico, estoy abordando la filmación con mucho cuidado. Haré todo lo posible para ofrecer una obra significativa".

Antes de dar más información sobre el reparto, la cobertura de Naver dijo que Kim Yoo-jung interpretará a Lee Ga-gyeong, una maestra carterista en Gyeongseong que acepta un trabajo peligroso de un grupo del movimiento independentista y finge ser intérprete durante 100 días, tiempo durante el cual conoce al personaje de Park Jin-young, Kim Tae-woong.

También se dijo que Kim Hyun-joo interpretará a Yoo So-ran, una francotiradora en busca de venganza; Lee Moo-saeng interpretará a Yoo Philip, un periodista coreano-estadounidense que ayuda a la resistencia; y Jin Sun-kyu interpretará a Sato Shinichi, un ambicioso funcionario político al que el movimiento independentista está tratando de matar.

La publicación señaló que las expectativas sobre la "sinergia" entre los actores principales aumentan al dar vida a esta intensa historia. El anuncio se realizó antes de que los fans se manifestaran en línea.

El drama mezclará espionaje, decisiones desgarradoras y un arco romántico complicado con tensión política en la Gyeongseong colonial antes de que el título de la serie y los detalles de la historia se difundan ampliamente en las redes sociales.

Aún no hay fecha oficial de estreno, pero la comunidad de K-dramas ya está entusiasmada con el talento estelar y la cautivadora historia de la serie. El estreno está previsto para la segunda mitad de 2026.

Los fans de ambos actores ya están entusiasmados con "100 Días de Mentiras", una de las mejores películas del año. Les interesa ver a Kim Yoo-jung y Park Jin-young juntos por primera vez en un romance histórico.