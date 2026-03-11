Alysa Liu, una de las estrellas más brillantes del equipo de patinaje artístico deEstados Unidos, habla sobre la tensión que experimentó con su padre mientras navegaba entre el retiro y un regreso notable antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

En una entrevista en video con Rolling Stone publicada el 7 de marzo, la patinadora de 20 años explicó que su decisión de volver a competir en 2024 fue completamente suya.

Esta decisión reflejó su decisión anterior de retirarse después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, una decisión que causó fricción con su padre, Arthur Liu.

Liu dijo que recordaba esa reacción cuando decidió volver a patinar. "No quería que se enfadara por mi regreso", dijo, y añadió que esperaba que su decisión no le afectara como le afectó su retirada, según informó SI .

Ella explicó que deseaba que la decisión fuera simplemente suya, sin reacciones fuertes de los demás.

Su padre jugó un papel fundamental en los inicios de su carrera, guiándola en su ascenso como una joven prodigio del patinaje artístico estadounidense. Sin embargo, Liu comentó que a menudo sentía que muchas decisiones sobre su entrenamiento y su carrera las tomaban quienes la rodeaban, y no ella misma.

Olympic gold medal-winning figure skater Alysa Liu has dropped out of the world championships. @LaraSpencer has the details. pic.twitter.com/IwdcsyvWz5 — Good Morning America (@GMA) March 9, 2026

Alysa Liu revela agotamiento por entrenamiento intenso

En retrospectiva, Liu describió lo exigentes que fueron sus primeros años de entrenamiento. Dijo que el intenso programa finalmente la llevó al agotamiento y le dificultó disfrutar del deporte que una vez amó.

En aquella época, los entrenamientos eran extremadamente estrictos y los errores a menudo me resultaban abrumadores. "Todos los días eran iguales para mí", recordó. "Los entrenamientos eran muy serios. Lloraba después de caerme en cada salto".

Según la revista US Magazine , la presión constante, dijo, la hacía sentir como si siempre estuviera en "modo de lucha o huida". Liu también señaló que los días de descanso eran escasos durante esos primeros años.

Según la patinadora, no tuvo un día libre hasta que la pandemia de COVID-19 interrumpió sus entrenamientos en 2020. Ese período fuera de la pista finalmente le ayudó a Liu a darse cuenta de lo agotada que estaba. También reflexionó sobre el poco control que sentía sobre su propia carrera en ese momento.

"Nunca había tomado una sola decisión", dijo, explicando que generalmente seguía lo que los demás sugerían.

Cuando Liu decidió regresar al deporte, abordó las cosas de otra manera. Aclaró que no expulsó a su padre del equipo porque nunca formó parte formalmente de él.

En lugar de eso, se concentró en dar forma a su regreso de una manera que le permitiera tomar decisiones por sí misma.