La atención mundial en torno a una joven macaca japonesa conocida como Punch también ha destacado a dos cuidadores de animales del Zoológico de la Ciudad de Ichikawa. A medida que los videos de la monita bebé circulaban ampliamente en redes sociales, los espectadores comenzaron a identificar a los cuidadores Kosuke Shikano y Shumpei Miyakoshi como los principales responsables de la temprana supervivencia del animal.

Los dos empleados, a menudo conocidos en línea como los "Punch Papas" , trabajan como cuidadores de animales y se encargan de las tareas diarias de cría en las instalaciones de la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Se les asignó el cuidado del macaco tras ser abandonado por su madre poco después de nacer. Las instalaciones confirmaron que Punch nació en julio de 2025, pero fue rechazado por la madre primeriza inmediatamente después del parto.

Según informes de Associated Press, el rechazo materno puede ocurrir en poblaciones de primates en cautiverio. Tras el nacimiento, el personal inició un protocolo de crianza manual que requirió la supervisión y alimentación continuas por parte de cuidadores de animales.

Los cuidadores detrás de la supervivencia de Punch

Kosuke Shikano y Shumpei Miyakoshi se encargaron del cuidado diario del macaco recién nacido durante sus primeras etapas de vida. Su labor incluía alimentarlo con biberón, mantener su temperatura corporal y supervisar su desarrollo físico durante las semanas posteriores al nacimiento.

Las actualizaciones publicadas por el personal documentaron cómo la cría dependía de un orangután de peluche colocado dentro del recinto. El objeto apareció en muchos de los videos compartidos en línea mientras los cuidadores trabajaban para proporcionarle un entorno estable durante las primeras etapas de su desarrollo.

Dado que la cría fue criada por humanos, los cuidadores también comenzaron a preparar al macaco para su eventual integración a la tropa que vive en las instalaciones. El recinto, conocido como "Montaña de los Monos", alberga a unos 60 macacos japoneses.

Preparando a Punch para la vida en la tropa

Los cuidadores fueron introduciendo gradualmente a la cría de macaco a otros miembros del grupo, manteniendo la supervisión. Los primates criados a mano deben aprender comportamiento social y pautas jerárquicas antes de unirse plenamente a la manada.

El Zoológico de Ichikawa informó que se organizaron interacciones controladas entre el macaco joven y otros animales del recinto. Algunas imágenes compartidas en línea mostraron a macacos mayores mostrando un comportamiento dominante durante estos encuentros.

El personal indicó que estas interacciones forman parte del comportamiento social normal de los macacos. Los monos jóvenes suelen establecer su posición dentro de la jerarquía del grupo a medida que crecen e interactúan con otros animales. Actualizaciones recientes indican que el macaco ha comenzado a pasar más tiempo cerca de los miembros más jóvenes de la manada y depende menos del peluche que usó al principio de su desarrollo.

Reconocimiento a los 'Punch Papas'

A medida que Punch se hizo ampliamente conocido en línea, el trabajo de Shikano y Miyakoshi también comenzó a aparecer en fotografías y videos publicados por el centro. Ambos cuidadores supervisaron el proceso de crianza manual, que comenzó inmediatamente después del nacimiento del bebé.

Sus funciones incluían la alimentación, la supervisión del comportamiento y la gestión de las primeras etapas de la integración social. El objetivo a largo plazo es que el macaco viva de forma independiente dentro de la manada sin asistencia humana continua.

Punch continúa viviendo en el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa mientras el personal supervisa su desarrollo y sus interacciones con el grupo. Los cuidadores siguen formando parte del equipo que supervisa el progreso del macaco dentro del recinto mientras se adapta a la vida entre los demás monos.