Lo conocimos en Party of Five, nos enamoró e intrigó en Lost, hizo cine, villanos y aventureros. Ahora, después de un retiro voluntario, Matthew Fox regresa a la televisión en The Madison, la serie protagonizada por Michelle Pfeiffer, en el universo de Taylor Sheridan en Montana.

Visiblemente delgado y aparentemente incómodo con el ritual de las entrevistas para promover la serie de Paramount+ que se estrena este fin de semana, Fox se emocionó durante una charla que tuvimos para entender qué le hizo regresar a la televisión y conocer un poco más a su personaje de Paul Clyborn, un hombre solitario, enamorado de la vida al aire libre, y hermano del personaje de Kurt Russell.

"Leí los guiones y sentí de inmediato el impulso de formar parte de esto", explicó Fox en referencia a su participación enThe Madison, "Obviamente soy un gran admirador de Taylor Sheridan y me parece un escritor increíble".

La serie, que se estrena este 14 de marzo en Paramount+, ha sido presentada como la versión femenina de Yellowstone, la producción de Sheridan protagonizada por Kevin Costner, que lanzó todo el universo de Montana. Sin embargo, es otra cosa. No es solo la mirada de Pffifer, quien encarna a Stacy Clyburn, la matriarca de una familia millonaria de la ciudad de Nueva York. Es la experiencia de los que vienen de afuera, los niños, los adolescentes y hasta un matrimonio destrozado. Todo bajo la sombra de una tragedia.

Si hay que buscar una comparación con Yellowstone, quizá se pudiera decir que es desde el punto de vista del que llega buscando sanar el alma, darle sentido a uno de los duelos más profundos que se han visto en la televisión hasta ahora.

En ese contexto, el personaje de Fox es el cuñado, el que vive allí, el que también es protagonista de la gran tragedia que golpea a la familia. El personaje es la perfecta representación de Montana, un rol al que no pudo decirle que no, a pesar de que había tomado la decisión de alejarse de las cámaras en 2023. "Simplemente me atrapó", confesó. "Leí los guiones y sentí de inmediato el impulso de formar parte de esto".

Aunque Paul se suma a la lista de sus personajes icónicos como Jack Shephard en Lost,

Charlie Salinger en Party of Five, el asesino Picasso en la película Cross, o hasta Rex Racer, el hermano de Meteoro en la película y el juego de video Speed Race, Fox aseguró que la decisión no tuvo nada que ver con alimentar o preservar su legado como un actor que ha dejado marca en la cultura pop. Al dar el sí a un personaje, solo se enfoca en el rol. "No pienso en ningún tipo de panorama más grande. La verdad, solo me dejo llevar por las cosas que leo y por cómo reacciono ante ellas", indicó.

De hecho, "hasta que no leo un guion, no puedo entender realmente si va a provocar en mí el efecto que siento que necesito para poder comprometerme a dedicarle mucho tiempo y energía a ser parte de algo", detalló. En el caso de The Madison ni siquiera fue una decisión consciente. "Sentí que el texto me fue arrastrando, y me encanta eso, que se sienta como algo inevitable, como que simplemente va a suceder", agregó.

Ante la figura de ser arrastrado, se hace imposible evitar recordar algunas de las primeras escenas de los hermanos Clayburn haciendo pesca con mosca. Un homenaje a la vida lenta, a los placeres sencillos, a la tensión juguetona entre dos hermanos que se aman. En The Madison, Fox vive esos momentos con Russell, pero también se le hizo imposible no recordar su infancia.

"Crecí en esa parte del mundo, en el noroeste de Wyoming. Mi padre es un apasionado de la pesca con mosca. Hoy en día ya no va tanto al río porque está un poco mayor, pero no me cañas de pesca con mosca en las manos desde niño", contó.

"Tengo dos hermanos y nos dio cañas cuando éramos muy pequeños. Y recuerdo que nos hacía practicar el lanzamiento en la granja donde crecí. Nos hacía lanzar allí hasta que él aprobara nuestra técnica. Era como: "Ok, ¿ya estás listo para ir al río?". Y, bueno, eso era todo lo que queríamos hacer de niños, solo queríamos ir al río y pescar con nuestro papá", señaló. "Así que toda esa parte de la historia me resultaba muy familiar".

Además, como parte de esa relación fraternal tan importante y que desata toda la historia en la serie, Fox sintió que su personaje debía ser muy bueno con una caña de pesca con mosca. "Así que eso fue fácil, porque yo soy realmente, realmente bueno con la caña de pescar con mosca", dijo entre risas. "Ahora me estoy echando flores, porque soy realmente bueno con la caña de pesca con mosca".

Las flores son más que merecidas, pero no por la técnica, o quizá sí, pero no tengo los conocimientos necesarios para opinar sobre eso. Se merece todo un jardín florido por su trabajo en The Madison y en toda su carrera.