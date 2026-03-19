La estrella de la música country Kacey Musgraves ha revelado que su rumoreada disputa con la también cantante Miranda Lambert comenzó por una canción de éxito que Musgraves originalmente planeaba lanzar ella misma.

En una entrevista reciente con NPR, Musgraves explicó que coescribió el tema "Mama's Broken Heart" en 2011 y que su intención era que fuera el primer sencillo de sus primeros trabajos como artista.

En aquel momento, había pasado años escribiendo canciones para otros artistas y finalmente sintió que tenía material que reflejaba verdaderamente su propia voz.

"Iba a ser mi primer sencillo y me encantaba la canción", dijo Musgraves y explicó que, tras años trabajando como compositora para la plantilla, había empezado a guardar las canciones que le parecían personales en lugar de ofrecérselas a otros artistas.

Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando la canción fue presentada a Lambert sin que Musgraves lo supiera.

Finalmente, Lambert grabó la canción para su álbum de 2011, Four the Record. Dado que Lambert ya era una estrella más reconocida en la música country en ese momento, la situación se complicó.

Musgraves describió el momento como difícil. "Fue una situación complicada. Al final le encantó la canción y la quería mucho", dijo, y añadió que también había coautores cuyas opiniones debían tenerse en cuenta.

Kacey Musgraves Reveals How She and Miranda Lambert Overcame “Old Laundry” https://t.co/5hovOQ7g74 — E! News (@enews) March 11, 2026

Kacey Musgraves se pone en contacto con Miranda Lambert.

La tensión entre las dos artistas también tenía raíces más profundas. Ambas mujeres crecieron en pequeños pueblos cercanos de Texas antes de desarrollar sus carreras en Nashville.

Según PageSix , Musgraves señaló que el hecho de ser "dos cantantes de dos pequeños pueblos cercanos de Texas" naturalmente generó cierta competencia a medida que sus carreras se desarrollaban por caminos diferentes.

A pesar del revés, Musgraves ahora reflexiona sobre la situación desde una perspectiva diferente.

Perder la oportunidad de lanzar la canción la impulsó a escribir Merry Go Round, que se convirtió en un tema clave de su álbum debut y la ayudó a ganar el premio Grammy al Mejor Álbum Country en 2014.

Años después, las antiguas rivales encontraron una forma sorprendente de reconectar. Musgraves contactó a Lambert para colaborar en una nueva canción titulada Horses and Divorces para su próximo álbum Middle of Nowhere.

Musgraves dijo que la idea surgió después de ver a Lambert montando a caballo en Instagram.

Ambas cantantes comparten la afición por los caballos y también han experimentado divorcios públicos: Lambert de Blake Shelton en 2015 y Musgraves de Ruston Kelly en 2020.

"Habíamos perdido el contacto durante años y no nos considerábamos amigos", dijo Musgraves.

Pero aun así, se puso en contacto con él con una idea sencilla para un dúo humorístico y sugirió escribirlo con el compositor Shane McAnally.