Jennifer Lopez no ha pisado la alfombra roja de los Oscar desde 2019, un lapso que ella atribuye al desaire que sufrió su película Hustlers en 2020 y a la intensa especulación pública en torno a una posible nominación.

En una entrevista sincera durante la gira "Vision: Your Life in Focus" de Oprah Winfrey en 2020, López, de 53 años, reflexionó sobre la decepción. "Me sentí un poco triste porque había mucha expectativa", dijo, según Harper's Bazaar .

"Hubo muchísimos artículos. Recibí muchísimas críticas positivas, más que nunca en mi carrera, y muchas decían: 'Va a ser nominada al Óscar. Va a suceder; si no, estás loco'. Yo leía todos los artículos y pensaba: 'Dios mío, ¿podría pasar esto?'. Y luego no pasó y me sentí fatal. Fue un poco decepcionante", añadió.

Sin embargo, la experiencia se convirtió en un punto de inflexión para la cantante y actriz. López enfatizó que el incidente le enseñó a valorar la satisfacción personal por encima del reconocimiento externo. Dijo: "Te das cuenta de que buscas la aprobación de los demás. Quieres que te digan que hiciste un buen trabajo, y me di cuenta: 'No, no necesitas eso. Haces esto porque te apasiona. No necesito este premio para sentirme suficiente'".

La última aparición de López en los Óscar fue con un deslumbrante vestido plateado, un look que recibió elogios tanto de sus admiradores como de la prensa. Sin embargo, en los últimos años ha optado por no asistir a la ceremonia, priorizando su propia satisfacción artística por encima de la búsqueda de premios.

Los expertos de la industria están observando un cambio en la forma en que los artistas definen el éxito, y la reciente decisión de Lopez encaja a la perfección. A pesar de los elogios recibidos por "Hustlers", Lopez ha estado ocupada ampliando sus horizontes en la música, el cine y los negocios. Esto incluye varias giras mundiales y trabajos como actriz.

Los fans y la prensa llevan mucho tiempo especulando sobre la ausencia de Jennifer Lopez en la alfombra roja últimamente. Algunos señalan el desaire a "Hustlers" como un momento clave, mientras que otros destacan su apretada agenda y su tendencia a elegir cuándo asistir a eventos. Lopez siempre ha restado importancia a la relevancia de cualquier premio en particular para determinar el rumbo de su carrera.

Por otro lado, Jennifer Lopez afirma sentirse "libre" por primera vez en su vida al inaugurar su residencia en Las Vegas, en el Caesars Palace, donde combina sus mayores éxitos con elementos teatrales y orquestales.

Reflexionando sobre desafíos pasados, incluyendo su ruptura con Ben Affleck en 2024, López compartió que tomarse un tiempo para concentrarse en sí misma y en su familia la ayudó a abrazar la independencia y la felicidad personal. "Realmente confío en mí misma y he aprendido a... valorarme un poco más en lugar de ser tan dura conmigo misma todo el tiempo", dijo a Yahoo Entertainment .

La residencia artística celebra su dilatada trayectoria profesional, haciendo hincapié en vivir el presente, valorar la familia y encontrar la alegría a pesar de las dificultades de la vida. López añadió: "Levántate pase lo que pase y vuelve a bailar... la vida te pondrá obstáculos, pero baila. Sigue bailando, sigue encontrando la alegría en cada momento, en cada día".