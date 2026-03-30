La humanidad se encuentra al borde de una nueva era, ya que la NASA se prepara para enviar una misión tripulada a la superficie lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Ingenieros y astronautas están realizando las últimas comprobaciones en el Centro Espacial Kennedy para asegurar que todos los sistemas estén listos para el próximo viaje al espacio profundo. Esta misión crucial tiene como objetivo probar tecnologías esenciales de soporte vital, demostrando que podemos regresar a las estrellas de forma segura y permanecer allí.

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Cuenta atrás para la partida en abril

La NASA mantiene su firme decisión de lanzar Artemis 2 el miércoles 1 de abril, y los responsables informan que la nave espacial se encuentra en perfecto estado. A medida que se acerca la hora de partida, los equipos en tierra no han detectado ningún problema mecánico que pudiera retrasar este histórico viaje alrededor de la Luna.

#ComingSoon: Artemis II next launch opportunities open from 1 April 23:24 BST/2 April 00:24 CEST, our European Service Module powering NASA’s Orion spacecraft around the Moon! Stay tuned. 🚀@NASAArtemis @csa_asc @AirbusSpace



📽️ ESA pic.twitter.com/hsEkzKWGkX — European Space Agency (@esa) March 25, 2026

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis 2 comienza oficialmente este miércoles, con una ventana de dos horas que empieza a las 18:24 EDT (23:24 GMT). Si bien aún hay fechas de lanzamiento alternativas disponibles hasta el 6 de abril, en caso de que surja algún imprevisto, los líderes de la NASA se muestran sumamente optimistas sobre la capacidad del cohete Space Launch System (SLS) para despegar según lo previsto.

Curiosamente, la NASA dio luz verde durante una importante revisión de vuelo justo antes de que el SLS se trasladara a la plataforma de lanzamiento el 20 de marzo. Desde ese hito, la agencia no ha encontrado ni un solo problema técnico ni preocupación de seguridad que pudiera interponerse en el camino del lanzamiento de Artemis 2 .

Sistemas ecológicos y equipo listo

Durante una actualización de la misión el domingo 29 de marzo, Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, señaló que los preparativos se han desarrollado sin contratiempos. "Desde entonces, todas nuestras operaciones han transcurrido sin problemas".

"Nuestros sistemas de vuelo están listos, los sistemas terrestres están listos, nuestros equipos de lanzamiento y operaciones están listos, y nuestro equipo de operaciones de vuelo en Houston también está listo. La tripulación llegó ayer y sé que están listos; están más que listos".

"Hay pequeñas cosas que vamos descubriendo sobre la marcha y en las que estamos trabajando, pero ninguna de ellas supone una amenaza para la primera en este momento", confirmó.

Por el momento, la única amenaza real para la salida del 1 de abril es el pronóstico local. Los meteorólogos estiman un riesgo del 20% de que la presencia de cúmulos densos en la atmósfera inferior pueda provocar un retraso, aunque las condiciones siguen siendo mayormente favorables para el despegue del miércoles.

Un viaje de alto riesgo alrededor de la Luna

La expectación crece ante este evento histórico, ya que Artemis 2 representa la primera vez que los humanos volarán en el marco de un programa destinado a establecer una presencia lunar permanente . Durante 10 días, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con el canadiense Jeremy Hansen, recorrerán la cara oculta de la Luna a bordo de la cápsula Orión para allanar el camino a futuros alunizajes.

Our Artemis II crew will be going around the Moon, but they'll always find their way back home 🌎



During this complex journey, the four astronauts will travel ~685,000 miles on a trajectory around the Moon and back to Earth.



See their daily agenda: https://t.co/172PVtri2Z pic.twitter.com/zsK5i6pirj — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 25, 2026

Cabe destacar que la tripulación de Orión no orbitará la Luna; en cambio, rodeará su cara oculta describiendo un ocho, aprovechando la gravedad para regresar directamente a la Tierra. Este viaje representa la segunda prueba importante para la nave espacial, que ya se ha aventurado en el espacio profundo, pero que ahora transporta tripulación humana por primera vez.

Preparando el camino para futuros aterrizajes

La fase inaugural del programa, Artemis 1, despegó en noviembre de 2022, enviando una cápsula Orion vacía en un exitoso viaje de un mes al entorno lunar. Esta misión inicial demostró que la nave espacial podía soportar las condiciones del espacio profundo antes de que se permitiera a ningún ser humano subir a bordo.

In just a few days, we'll be sending humans on a flight around the Moon. Have you watched our documentary series on the mission?



Watch Moonbound before Artemis II lifts off: https://t.co/ZR60WWIumd pic.twitter.com/fU6aGDE277 — NASA (@NASA) March 27, 2026

Un vuelo exitoso preparará el terreno para Artemis 3, una misión de seguimiento diseñada para probar cómo se acopla la cápsula Orion con el módulo lunar en órbita terrestre. Superar esta prueba crucial allanaría el camino para Artemis 4, que actualmente se considera la primera misión para volver a pisar la Luna desde el último viaje del programa Apolo hace más de medio siglo. "Estamos muy, muy cerca, y estamos listos", afirmó Glaze.