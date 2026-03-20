La cartografía avanzada ha revelado un fascinante mundo de montañas ocultas en la Antártida , que yacen bajo la inmensa capa de hielo del continente. Estos hallazgos profundizan nuestra comprensión de la geología antártica, mostrando cómo la antigua roca madre moldea el paisaje helado que se encuentra en la superficie.

Un descubrimiento transforma la comprensión del terreno subglacial.

A principios de 2026, un equipo de la Universidad de Edimburgo y el Dartmouth College publicó un estudio revelador en la revista Science . Su trabajo desveló casi tres kilómetros de hielo, dejando al descubierto miles de picos, crestas, valles y cañones que se extienden por toda la Antártida. No se trataba de un simple esbozo: el mapa abarca todo el continente, desde las imponentes cúpulas de hielo del este hasta el agreste oeste.

¿Qué hace que estas montañas ocultas de la Antártida sean tan impresionantes? Se alzan en grupos irregulares, muy parecidos a los Alpes o las Rocosas, pero se conservan en estado prístino, sin la erosión del viento ni la lluvia. Los científicos lo descubrieron observando cómo fluye el hielo sobre las elevaciones y depresiones ocultas. Sutiles ondulaciones en la superficie revelaron los secretos rocosos que se esconden debajo, convirtiendo las imágenes satelitales en un vívido retrato del lecho rocoso.

El proyecto se basó en décadas de datos, combinando imágenes de alta resolución con mediciones del espesor del hielo. Lugares que antes aparecían en blanco en los mapas ahora rebosan de detalles: estrechos barrancos que atraviesan mesetas, amplias cuencas que albergan antiguas cordilleras. Es un recordatorio de que la geología antártica esconde más dramatismo del que nadie imaginaba, con formaciones esculpidas a lo largo de cientos de millones de años por movimientos tectónicos y la acción glacial.

Investigadores como el profesor Robert Bingham lo han calificado de revolucionario. "Por fin hemos visto la Antártida en toda su magnitud", comentó en entrevistas. Este nivel de claridad supera incluso a los mapas de Marte en algunos puntos, gracias a que los propios movimientos del hielo actúan como un revelador natural. Tanto para exploradores como para modeladores, supone un nuevo impulso para replantearse el comportamiento de la capa de hielo.

Cómo la tecnología de mapeo expuso la roca madre

La creación de este mapa requirió ingeniosas técnicas, ya que perforar dos millas de hielo no es práctico en todas partes. Los equipos recurrieron a satélites que han estado rastreando la velocidad y la dirección del hielo durante 20 años. Cuando la roca madre emerge, como una de esas montañas ocultas de la Antártida, arrastra el hielo, creando ralentizaciones o remolinos característicos que se pueden ver desde el espacio.

Los algoritmos transformaron radicalmente estos datos. Simularon cómo los patrones de la superficie se corresponden con las posibles formas subterráneas, contrastándolos con vuelos de radar y escaneos gravimétricos. En la remota Antártida oriental, donde el hielo alcanza profundidades récord, esto llenó enormes vacíos dejados por los métodos anteriores. Las zonas más accidentadas de la Antártida occidental recibieron la misma atención, revelando cañones que serpentean a lo largo de cientos de kilómetros.

La cobertura de la BBC destacó cómo este descubrimiento se basa en hallazgos previos, como las montañas Gamburtsev, descubiertas hace décadas. Esos gigantes enterrados, de más de 500 millones de años, sugerían una geología antártica relacionada con la fragmentación de Gondwana. El nuevo mapa muestra con mayor detalle pequeñas cordilleras y colinas que suman decenas de miles. Allí abajo no hay una superficie plana; imagínense un mosaico irregular de elevaciones y depresiones.

El grupo del profesor Bingham combinó imágenes de radar de penetración de hielo obtenidas en vuelos clave, pero la verdadera magia residió en su aplicación a escala continental. Se acabaron las conjeturas para las zonas sin cobertura; cada kilómetro cuadrado obtuvo un perfil. Esta tecnología promete actualizaciones a medida que los satélites sigan vigilando, registrando si el calentamiento global modifica la adherencia del hielo a esas montañas ocultas de la Antártida.

Lo que yace debajo: Un reino oculto y agreste

Al retirar el hielo, las montañas ocultas de la Antártida se convierten en el centro de atención. Picos que se alzan como cadenas montañosas, algunos con un perfil que rivaliza con el de los Alpes del Sur de Nueva Zelanda, inalterados por el paso del tiempo. Flanqueándolos se extienden profundos cañones —como el Gran Cañón, pero invertido bajo el hielo— esculpidos por antiguos ríos o inundaciones subglaciales.

Los valles alpinos se entrecruzan, salpicados de llanuras y colinas escarpadas que añaden un toque de crudeza al paisaje. Reuters registró más de 100.000 de estas pequeñas formaciones, creando un terreno lo suficientemente accidentado como para atrapar el hielo que se desplaza rápidamente. Lagos y ríos subglaciales serpentean entre ellos, lubricados por el deshielo, que guía el flujo hacia las costas.

Este mosaico muestra la geología antártica en acción. La Antártida Oriental alberga las formaciones más destacadas, como las extensiones de las montañas Gamburtsev bajo la cúpula más alta. El lado oeste presenta un panorama caótico: crestas fracturadas por la tectónica reciente y valles que canalizan corrientes de hielo. Es una instantánea del pasado remoto de la Tierra, con montañas nacidas de la colisión de continentes hace eones.

¿Por qué es tan variada? Las colisiones de placas crearon las elevaciones, la erosión y el hielo suavizaron algunas zonas, mientras que el aislamiento conservó otras con bordes afilados. Lagos como el Vostok añaden misterio: vastas masas de agua que bordean la roca, posiblemente albergando vida única. El mapa señala puntos para perforar, donde las montañas ocultas de la Antártida se encuentran con el agua de maneras que podrían revelar secretos microbianos.

Montañas y crestas: Picos afilados y largas cadenas montañosas que estabilizan el hielo suprayacente.

Picos afilados y largas cadenas montañosas que estabilizan el hielo suprayacente. Cañones y valles: Profundos desfiladeros y senderos sinuosos que canalizan el agua de deshielo.

Profundos desfiladeros y senderos sinuosos que canalizan el agua de deshielo. Colinas y llanuras: Innumerables elevaciones y extensiones planas que actúan como puntos de fricción para el arrastre del hielo.

Estas piezas encajan entre sí, determinando cómo respira y se desplaza la capa de hielo.

Por qué esta roca madre es importante para el clima y más allá.

Las montañas ocultas de la Antártida, de aspecto agreste, no solo son hermosas, sino también prácticas. Sus cumbres y valles escarpados generan resistencia, ralentizando el avance de los ríos de hielo hacia el mar. ¿Y las llanuras lisas? Permiten que los glaciares se desplacen con mayor rapidez, depositando el hielo en los océanos a mayor velocidad. Este matiz modifica las predicciones del nivel del mar, algo crucial a medida que el calentamiento global comienza a afectar los márgenes.

Los modelos climáticos han mejorado notablemente. Las versiones anteriores asumían un lecho rocoso uniforme; ahora incorporan irregularidades reales, prediciendo un deshielo más lento en la Antártida Oriental, pero flujos más inestables en la Antártida Occidental. La revista Discover destacó cómo esto aporta estabilidad: la geología antártica actúa como un ancla contra el colapso.

Más allá del hielo, redefine la exploración. Cordilleras ocultas guían las rutas de los vehículos exploradores o los sitios de perforación en busca de fósiles o minerales. Pistas tectónicas conectan la Antártida con sus vecinos, completando la historia del supercontinente. Los astrobiólogos exploran valles húmedos en busca de hábitats similares a los de Marte, donde las montañas ocultas de la Antártida enmarcan ecosistemas extremos.

Las futuras misiones se basan en este mapa. La tecnología de perforación de hielo de Europa Clipper establece paralelismos, mientras que las sondas terrestres apuntan a rincones inexplorados. A medida que los satélites perfeccionen los datos anualmente, observaremos cómo la geología antártica evoluciona —o se mantiene estable— en medio del calentamiento global.

Implicaciones clave para la investigación geológica antártica

Adentrarse en las montañas ocultas de la Antártida abre las puertas a la investigación científica específica. Las campañas de perforación priorizan las zonas altas estables, evitando las zonas bajas resbaladizas. Los modelos ahora simulan el movimiento del hielo sobre terreno real, detectando plataformas vulnerables.

Este modelo fundamental también contribuye a la conservación. Las zonas protegidas alrededor de los lagos adquieren contexto, equilibrando la investigación con la preservación. La geología antártica emerge como un indicador climático, cuyos secretos protegen o revelan el hielo que la cubre.

Los estudios en curso prometen una visión más precisa, combinando la IA con un radar de última generación. Por ahora, estas revelaciones representan un hito, iluminando un mundo congelado en el hielo durante milenios.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué son las montañas ocultas de la Antártida?

Se trata de miles de picos escarpados, crestas y cordilleras enterradas bajo casi tres kilómetros de la capa de hielo de la Antártida, recientemente cartografiadas con gran detalle.

2. ¿Cómo se descubrieron estas montañas ocultas?

Los científicos utilizaron datos satelitales que rastreaban las interrupciones en el flujo de hielo causadas por obstáculos rocosos, combinados con mediciones de radar y gravedad, para reconstruir el terreno subglacial.

3. ¿Dónde se encuentran exactamente las montañas ocultas de la Antártida?

Se extienden por la Antártida Oriental y Occidental, con importantes agrupaciones bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, incluidas extensiones de las antiguas montañas Gamburtsev.