El Grupo LEGO ha ingresado oficialmente al universo Pokémon, presentando sus primeros sets LEGO Pokémon en una colaboración con The Pokémon Company International que se ha estado preparando durante años.

El anuncio marca una importante fusión entre dos de las marcas de juguetes más reconocidas del mundo, lo que despertó inmediatamente el entusiasmo de los fans. Desde los adultos nostálgicos que crecieron con Pokémon en los 90 hasta los jóvenes constructores que descubren la franquicia a través de juegos y animación, la expectación es enorme ante el lanzamiento de los sets a principios de 2026.

Sin embargo, junto con el entusiasmo, los fans ya piden más. La reacción en redes sociales ha demostrado que los coleccionistas y constructores expertos en tecnología están ansiosos por innovar más allá de los ladrillos tradicionales.

Muchos piden los llamados "bloques inteligentes", con luces, movimiento o integración digital que podrían dar vida a las batallas y habilidades de Pokémon. Para LEGO, esta colaboración abre una nueva frontera y genera expectativas.

Construyendo un nuevo universo Pokémon con ladrillos

Con lanzamiento previsto para el 27 de febrero de 2026, la primera tanda de productos LEGO Pokémon permite a los fans construir y exhibir criaturas icónicas en forma de ladrillo. Ya se pueden reservar a través de los canales de LEGO y Pokémon, y el lanzamiento está previsto para coincidir con el Día de Pokémon, una celebración anual del impacto global de la franquicia.

La colección debut se centra en algunos de los Pokémon más emblemáticos de la larga historia de la franquicia. Cinco favoritos de los fans —Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise— encabezan el lanzamiento inicial, cada uno recreado con un gran énfasis en la exhibición y la posabilidad.

Según LEGO, el objetivo es permitir a los fans "continuar su viaje como Entrenadores Pokémon, ladrillo a ladrillo", combinando la construcción creativa con la nostalgia.

El set insignia de Pikachu y Poké Ball está dirigido específicamente a fans y coleccionistas adultos. Con más de 2000 piezas, muestra a Pikachu saltando de una Poké Ball en una dinámica pose de combate, con detalles inspirados en rayos y referencias ocultas para los fans más fieles.

Un sutil '25' en la base hace referencia al número de la Pokédex de Pikachu, lo que refuerza la atención al detalle que LEGO cree que atraerá a los entusiastas.

Otra pieza central es el set combinado de Venusaur, Charizard y Blastoise, una de las construcciones de exhibición más grandes del Grupo LEGO hasta la fecha.

Con casi 7000 piezas, reúne las formas completamente evolucionadas del Pokémon inicial original de Kanto por primera vez en formato LEGO. Cada figura cuenta con articulación y elementos de base inspirados en el bioma, lo que permite a los constructores exhibirlas individualmente o en trío.

Eevee, uno de los personajes más queridos de la franquicia, completa la colección inicial con una versión más pequeña y accesible. Diseñado con características expresivas y piezas móviles, el set también se integra con la app LEGO Build Together, lo que fomenta la construcción colaborativa entre familias y amigos.

Los aficionados exigen innovación más allá de los ladrillos de plástico

Las peticiones de los fans de Pokémon de ladrillos más inteligentes e interactivos podrían estar más cerca de lo que muchos creen. A principios de este año, el Grupo LEGO hizo una inusual aparición en el CES 2026 de Las Vegas, donde presentó un avance tecnológico que podría transformar radicalmente la experiencia de sus productos.

Más allá de su papel tradicional como especialista en ladrillos de plástico, Lego presentó su nuevo Smart Brick , que marca un cambio que combina la creatividad física con la tecnología incorporada.

Presentado como parte de un sistema Smart Play más amplio, el ladrillo translúcido de dos por cuatro parece engañosamente común. Sin embargo, en su interior se encuentra un chip de silicio personalizado equipado con sensores, detección de movimiento, reconocimiento de luz y un altavoz en miniatura.

El ladrillo puede detectar movimiento, color y proximidad, respondiendo dinámicamente a su uso, sin necesidad de pantallas, cables ni mandos. Julia Goldin, directora de producto de Lego, lo describió como "una de las evoluciones más significativas del sistema Lego desde la introducción de la minifigura en 1978".

Las demostraciones en el CES mostraron cómo el Smart Brick puede dar vida a las construcciones, desde motores de aviones que se hacen más ruidosos a medida que los modelos se lanzan por el aire hasta señales de sonido específicas de cada personaje activadas por minifiguras.

Fundamentalmente, Lego insiste en que la tecnología reacciona al juego en lugar de dirigirlo, preservando la imaginación y añadiendo nuevas capas narrativas. Si bien el primer lanzamiento se centra en los sets de Star Wars, el debut de Lego Pokémon ha alimentado inevitablemente la especulación de que una tecnología inteligente similar podría pronto generar descargas eléctricas, explosiones de fuego y sonidos de batalla, convirtiendo las demandas de los fans en la siguiente fase de la evolución de Lego.