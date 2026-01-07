La feria de tecnología más importanet del mundo, Consumer Electronics Show, ha concluido sus anuncios más importantes en Las Vegas, y las revelaciones de este año marcan un punto de inflexión significativo respecto de cómo se verá la tecnología dentro de su hogar en los próximos meses.

Desde televisores con una calidad de imagen sin precedentes hasta computadoras portátiles impulsadas por chips pioneros fabricados en Estados Unidos, los dispositivos presentados en el CES 2026 no son prototipos distantes sino productos listos para llegar a las tiendas pronto (muchos en cuestión de semanas) y a precios diseñados para atraer a los consumidores en general.

Los televisores micro RGB entran en el mercado general

La batalla por el futuro de la tecnología televisiva ha entrado en una nueva y emocionante etapa. Samsung y LG presentaron sus pantallas Micro RGB, una tecnología que promete imágenes más brillantes y con mayor precisión de color que los televisores OLED y Mini LED actuales, según Engadget. Samsung presentó un colosal modelo conceptual de 130 pulgadas, tras su lanzamiento en agosto de su modelo insignia de 115 pulgadas por 29.999 dólares . Este año, sin embargo, Samsung ofrecerá televisores Micro RGB en tamaños más accesibles (modelos de 55, 65 y 75 pulgadas), junto con opciones más grandes de 85, 100 y 115 pulgadas.

LG respondió con variantes Micro RGB de 75, 86 y 100 pulgadas, junto con una renovada pantalla OLED Wallpaper de 100 pulgadas. Para quienes buscan una opción más asequible, Amazon ha entrado en el mercado de televisores premium con el Ember Artline. Esta pantalla OLED 4K tiene un precio inicial de $899 (£665.45) para el modelo de 55 pulgadas y se espera que esté disponible esta primavera. Incorpora integración con Amazon Photos y ofrece acceso a 2000 obras de arte gratuitas cuando no está en uso, combinando arte y entretenimiento a la perfección.

El regreso de Intel: nuevos chips llegan este mes

Por su parte, Intel hizo un importante regreso con sus procesadores Core Ultra Serie 3, los primeros chips basados en su revolucionaria tecnología de proceso 18A. La compañía describe el 18A como "el proceso de semiconductores más avanzado jamás desarrollado y fabricado en Estados Unidos", según su sala de prensa oficial. Los modelos de gama alta incorporan hasta 16 núcleos de CPU y ofrecen un rendimiento multihilo hasta un 60 % superior, además de una velocidad de juego un 77 % superior en comparación con los procesadores Lunar Lake de la generación anterior. La duración de la batería en algunas configuraciones puede alcanzar hasta 27 horas.

Los pedidos anticipados de sistemas equipados con estos nuevos procesadores comenzaron el 6 de enero, y estarán disponibles en todo el mundo a partir del 27 de enero. Más de 200 diseños de portátiles de fabricantes como Samsung, Dell y ASUS incorporarán los nuevos chips a lo largo de 2026. Entre los modelos más destacados se incluyen la serie Galaxy Book 6 de Samsung y la renovada línea XPS de Dell. Para los gamers, ASUS ha presentado el ROG Zephyrus Duo, un portátil de doble pantalla con dos paneles OLED de 16 pulgadas y compatibilidad con la última tarjeta gráfica RTX 5090 de NVIDIA.

Tecnologías de carga más inteligentes

La tecnología de carga está evolucionando para ser más inteligente. Anker ha lanzado su Nano Charger, con un precio de $40, que identifica el modelo de tu iPhone y proporciona una potencia de carga óptima. Se espera su llegada a finales de este mes. Por otro lado, Belkin ha presentado un estuche de carga para Nintendo Switch 2 con un precio de $100, equipado con una batería externa de 10,000 mAh capaz de ofrecer una carga rápida de hasta 30 W. Una pantalla LCD muestra la batería restante de un vistazo. La batería externa UltraCharge Pro de Belkin, también con un precio de $100, se enviará el próximo mes.

Robots domésticos: cada vez más cerca de la realidad

La domótica continúa avanzando con el nuevo robot de ayuda de LG, CLOiD. Diseñado para encargarse de la colada, doblar, lavar el lavavajillas e incluso repartir comida, CLOiD aún se encuentra en sus primeras etapas: es más una idea con ruedas que un producto completamente desarrollado. Sin embargo, marca el camino que quieren seguir los fabricantes de electrodomésticos: automatizar las tareas diarias de forma silenciosa y eficiente. El progreso es gradual, pero cada paso adelante supone un poco menos de esfuerzo manual en la vida diaria.

Boston Dynamics anunció el inicio de la producción de su robot Atlas, en colaboración con Google DeepMind para incorporar la IA Gemini. Se prevén implementaciones iniciales en la industria automotriz, seguidas probablemente por aplicaciones más amplias. Para las familias que buscan juegos conectados, la tecnología Smart Brick de Lego ofrece una visión del futuro. Los sets de Star Wars, con ladrillos con detección de movimiento y audio, tienen precios que van desde $70 hasta $160, e incluyen altavoces que emiten sonidos de sables de luz y la Marcha Imperial.

Amazon también anunció una versión web de Alexa+, su asistente generativo con IA, que amplía el acceso más allá de los dispositivos dedicados. Este cambio en la oferta de dispositivos destaca una tendencia más amplia en el CES 2026: la tecnología avanzada que pasa del ámbito futurista a la vida cotidiana. Ver películas, realizar tareas domésticas e incluso relajarse pronto adoptarán nuevas formas, convirtiendo lo que antes parecía ciencia ficción en parte de nuestra rutina diaria.