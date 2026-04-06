Nicki Minaj causó revuelo esta semana al promocionar Grok, la herramienta de IA de Elon Musk, en su plataforma social X. El jueves, Minaj compartió una publicación divertida sobre probar las plantillas de Pascua de Grok Imagine, con el siguiente mensaje: "Nueva plantilla de Pascua de Grok Imagine. Mi primera semana en el trabajo y es Pascua. ¿Cuál de estas lindas tarjetas les envío a mis nuevos compañeros?".

La publicación del rapero no pasó desapercibida para el propio creador de Grok, Musk, quien la citó y respondió: "Prueba las plantillas de Pascua en Grok Imagine".

Try the Easter templates on Grok Imagine https://t.co/a9JIAuhQ9a — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2026

Nicki Minaj se muestra cada vez más receptiva a los republicanos.

Aunque no respaldó explícitamente a Musk en su publicación, el momento en que la hizo avivó las especulaciones sobre una posible amistad. Después de todo, no es la primera vez que Minaj sorprende al público al parecer alinearse con figuras de derecha.

A finales de 2025, participó en el evento conservador AmericaFest, organizado por Turning Point USA, donde elogió al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance como "modelos a seguir" para los jóvenes. Este gesto supuso un giro sorprendente, dadas sus críticas previas a Trump y a sus seguidores LGBTQ+.

Sus comentarios no terminaron ahí. Minaj también defendió la postura de Trump sobre temas como la libertad religiosa, en particular en respuesta a la violencia contra los cristianos en Nigeria, y expresó su admiración por el trato que había recibido de sus críticos, presentándolo como algo con lo que ella se sentía personalmente identificada.

En internet, se ha autodenominado una de las "fans número uno" de Trump y ha movilizado a sus seguidores para que apoyen las prioridades republicanas, como la Ley SAVE America .

Musk y Minaj son ambos partidarios de Trump.

La aparente cordialidad de Minaj con una figura de tendencia republicana como Musk no es tan descabellada como algunos piensan.

Sus elogios al liderazgo del presidente suponen un cambio que ha sorprendido a sus seguidores, quienes la conocían anteriormente por su activismo más progresista, incluyendo su oposición a la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México y su apoyo a movimientos como End SARS contra la brutalidad policial en Nigeria.

En entrevistas, Minaj ha declarado que su creciente implicación en la política se debe en parte a cómo percibe el trato que los medios han dado a Trump. En un podcast, comentó que se identifica con lo que considera críticas implacables hacia Trump, afirmando que comprende ese sentimiento por su propia experiencia profesional. Se ha descrito a sí misma como alguien que "se cansó de que la pisotearan" y ha asegurado que no se callará.

Minaj ha declarado públicamente que una de las razones por las que se inclinó hacia el Partido Republicano fue la forma en que el gobernador de California, Gavin Newsom, manejó los repetidos incidentes de llamadas falsas a la policía en su domicilio . Este tipo de llamadas consiste en que alguien realiza una llamada de emergencia falsa para enviar a la policía armada o a equipos SWAT al domicilio de una persona. Minaj afirma que, en varios casos durante los últimos años, llamadas falsas enviaron a la policía a su residencia en Hidden Hills, incluso en una ocasión cuando su hijo pequeño se encontraba dentro.

Según se informa, cuando pidió ayuda, Newsom no respondió a sus súplicas. Nicki ha declarado que funcionarios demócratas, incluido Newsom, ignoraron sus peticiones de protección y se centraron en otros asuntos. Nicki criticó públicamente a Newsom en las redes sociales por su inacción y se burló de él con apodos y bromas sobre cómo priorizó otros temas en lugar de su seguridad.

En conjunto, estos momentos demuestran que Minaj ya no es solo una artista que comenta política de forma casual. Ha utilizado repetidamente su plataforma para dar visibilidad a temas y líderes asociados con la derecha. Por lo tanto, el hecho de que promocione la IA de Musk —una figura estrechamente vinculada a los círculos republicanos y de MAGA— deja de ser una excepción y se convierte en parte de una trayectoria constante en su discurso público.