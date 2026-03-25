Nicki Minaj y su compañía, Pink Friday Productions, se enfrentan a una demanda por presuntamente no haber reembolsado a una productora más de 275.000 dólares en concepto de gastos anticipados para conciertos y eventos promocionales relacionados con sus presentaciones y el lanzamiento de su álbum en 2023. La demanda fue presentada por 24/7 Productions, que alega que sus facturas fueron ignoradas repetidamente durante años.

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La disputa gira en torno a los servicios prestados en múltiples proyectos, y los documentos judiciales alegan que el equipo de Minaj aprobó los presupuestos antes de que comenzara el trabajo y luego se negó a saldar el saldo pendiente.

Nicki Minaj is being sued over unpaid concert production costs, Billboard reports.



The rapper reportedly owes $275,000 in fees from her 2023 Jingle Ball shows and other work related to ‘Pink Friday 2.’ pic.twitter.com/QUyQAAK1im — Pop Crave (@PopCrave) March 24, 2026

La productora detalla una disputa que se prolonga desde hace años.

Según consta en los documentos judiciales, 24/7 Productions comenzó a trabajar con Nicki Minaj ya en 2022, proporcionando servicios de producción en directo para los MTV Video Music Awards. Al parecer, la relación se prolongó hasta finales de 2023, cuando Minaj contrató a la empresa para sus actuaciones en el Jingle Ball y el lanzamiento de su álbum 'Pink Friday 2'.

La empresa alega que proporcionó un apoyo integral a la producción —personal, sistemas de audio e iluminación, montaje, transporte y coordinación logística completa— adelantando más de 275.000 dólares (aproximadamente 206.000 libras esterlinas) en gastos, con la expectativa de que el equipo de Minaj se los reembolsara. La demanda afirma que todos los servicios se prestaron íntegramente y que los conciertos y eventos promocionales se desarrollaron sin interrupciones.

Presupuestos aprobados, facturas impagadas

La demanda alega que el pago nunca se materializó, incluso después de que Pink Friday Productions supuestamente recibiera ganancias sustanciales por las presentaciones. La demanda afirma que la compañía de Minaj recibió aproximadamente $650,000 (aproximadamente £486,000) solo por las presentaciones en el Jingle Ball, mientras que el saldo pendiente con la productora permaneció sin pagar. El contraste entre lo que Pink Friday Productions recibió y lo que supuestamente se le debía a 24/7 Productions constituye el eje central de la demanda por incumplimiento de contrato.

Los repetidos intentos de recuperar los fondos supuestamente recibieron la misma respuesta evasiva. La empresa afirma que los representantes de Minaj respondieron en múltiples ocasiones con la frase "Lo investigaremos", sin que se llegara a ninguna solución concreta. Este presunto patrón de evasión constituye un elemento central de la demanda por incumplimiento de contrato que ahora se encuentra ante el tribunal. 24/7 Productions reclama una indemnización superior a 275.000 dólares (aproximadamente 206.000 libras esterlinas).

Intereses financieros

Este caso pone de relieve los riesgos financieros que suelen correr las productoras en la industria del entretenimiento en vivo. Empresas como 24/7 Productions suelen adelantar grandes sumas para garantizar que los grandes eventos se desarrollen sin interrupciones, dependiendo de un reembolso puntual para mantener la solvencia de sus operaciones. Cuando los pagos se retrasan, las consecuencias pueden repercutir en los equipos, contratistas y proveedores que dependen de esos fondos. Para las productoras más pequeñas que trabajan con artistas de renombre, el desequilibrio de poder dificulta la recuperación y, a menudo, el litigio se convierte en la única opción. Esta demanda es un ejemplo de ello.

Para Minaj, la demanda supone una presión legal adicional en un momento en que su era "Pink Friday 2" ha supuesto un importante regreso comercial.

Aún no hay respuesta

Al momento de la publicación, Nicki Minaj no había respondido públicamente a las acusaciones. Aún no está claro si el caso irá a juicio o se resolverá mediante negociaciones. Los casos de incumplimiento de contrato de esta naturaleza suelen basarse en la documentación: presupuestos aprobados, correspondencia y pruebas de las obligaciones acordadas por ambas partes. En el presente caso, 24/7 Productions afirma tener dicha documentación, incluyendo presupuestos aprobados y un registro de repetidos intentos de seguimiento que quedaron sin respuesta.