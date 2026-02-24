Nicki Minaj se enfrenta a nuevas críticas tras presentar un look radicalmente diferente en un evento político reciente, y algunos críticos la acusan de intentar parecer más alineada con los círculos conservadores e incluso emular a Erika Kirk.

Según Atlanta Black Star , Minaj participó el 18 de febrero en el Foro Financiero Mundial de la Libertad en Mar-a-Lago, donde participó en un debate titulado "Adueñarse de la cultura: El negocio de la música en una economía liderada por los creadores". Fotos y vídeos del evento circularon rápidamente en línea, lo que generó debate sobre su aparición.

El medio informó que Minaj llevaba sombra de ojos gris, lápiz labial rosa nude y una peluca rubia con capas sueltas, un cambio con respecto a su apariencia típicamente atrevida y refinada. Los usuarios de redes sociales comenzaron a publicar reacciones poco después de que se publicaran las imágenes.

Una persona publicó capturas de pantalla y un clip corto de Minaj en el escenario y escribió: "¿Quién diablos es esa?"

Otro usuario de redes sociales sugirió que el look tenía motivaciones políticas. Dijo : "¿Es este su look MAGA convertido en una mujer mundial? ¡Qué risa! 😭 Intenta encajar con los blancos".

Otros cuestionaron si su apariencia reflejaba una transformación más amplia. Un comentarista comentó : "Se está blanqueando ante nuestros ojos". Sus supuestos "aliados" entre el público ni siquiera la reconocieron e incluso cuando se anunció su presencia, no les gustó mucho.

Una tercera persona se centró en su complexión y preguntó : "¿Quién es esa dama blanca bronceada??? 🤔"

Otro la comparó con Rachel Dolezal, escribiendo : "No es Dachel Rolezal", en referencia a la exactivista conocida por hacerse pasar por una mujer negra. Un comentarista especuló que Minaj intentaba imitar a alguien de su círculo político. Escribió : "Parece que intenta ser Erika Kirk", en referencia al característico peinado largo y rubio de Kirk.

La aparición de Minaj se produce meses después de que se alineara públicamente con Donald Trump y apareciera en eventos conservadores, incluyendo junto a Kirk en una reunión de Turning Point USA. En un reciente evento del Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca, Trump elogió la aparición de la rapera.

Durante sus comentarios, Trump dijo: "Adoro a Nicki Minaj. Estuvo aquí hace un par de semanas. Es tan hermosa. Tiene una piel tan hermosa. Le dije: 'Nicki, eres tan hermosa. Tiene las uñas así de largas'", mientras gesticulaba con los dedos.

Aún no está claro si Minaj abordará las críticas. Por ahora, la reacción viral subraya cómo la alineación política de las celebridades y los cambios de imagen pueden generar un intenso escrutinio público.

En otras noticias, según The Mirror, Nicki Minaj ha generado controversia con una serie de publicaciones a favor de Donald Trump y apariciones en eventos MAGA, lo que provocó comparaciones con Kanye West y sus arrebatos anteriores en línea.

Un experto en relaciones públicas declaró al medio que ambos artistas usan X como plataforma sin filtros para controlar los titulares y dominar la "economía de la atención", pero advirtió que la fama extrema puede generar una "sensación de intocabilidad". El experto añadió que, si bien la controversia puede generar visibilidad, las publicaciones repetidas que generan furia y provocan a los fans pueden dañar la credibilidad y el valor de la marca a largo plazo.

The Mirror señaló que Minaj ha redoblado su apoyo a Trump en las últimas semanas, apareció en múltiples eventos conservadores y se refirió a sí misma como "probablemente la fan número uno del presidente", alimentando aún más la reacción y el debate sobre su imagen pública.