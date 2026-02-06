Capturas de pantalla de formularios de registro de votantes inundan TikTok y X. ¿Quiénes las publican? Fans de Nicki Minaj, que declaran con orgullo que se han pasado al Partido Republicano. ¿Su razón? La rapera estuvo junto a Donald Trump el mes pasado y se autodenominó su "fan número uno".

Lo llaman el "Efecto Nicki Minaj".

Según 77 WABC , los simpatizantes comparten imágenes de su estado político actualizado con subtítulos en los que prometen que "nunca más votarán por los demócratas". Cuántos se han cambiado realmente y cuántos solo lo hacen por interés es una incógnita.

En la Cumbre de Cuentas de Trump del Departamento del Tesoro, celebrada el 28 de enero, la mujer de 43 años dejó clara su postura. "El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto", declaró ante el público. "De hecho, me motiva a apoyarlo más".

Any Christian who votes democrat again is a fool. They’re showing people that it’s ok to disrupt a church during worship. This is how they truly feel about you. The veil is lifted. No morals. No integrity. It’s not enough for them to have an opinion, they’ve escalated to physical… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) February 2, 2026

Qué significa realmente cambiar tu registro de partido

Esto es lo que ocurre con el registro de partidos en Estados Unidos y que tiende a perderse en estos momentos virales: no te obliga a votar por nadie.

En los 31 estados y el Distrito de Columbia que registran la afiliación partidista, el registro generalmente solo determina en qué primarias se puede votar, según Ballotpedia . Cuando llega noviembre, se vota por quien se desea.

En junio de 2025, aproximadamente 44,9 millones de votantes registrados se identificaron como demócratas, 38 millones como republicanos y 33,7 millones como independientes. Si el "efecto Nicki Minaj" modifica estas cifras es una cuestión completamente distinta.

De crítico de la separación fronteriza a aliado de MAGA

Minaj cantaba de una manera muy diferente en 2018. Publicó un emotivo mensaje criticando la política de separación familiar de Trump en la frontera, escribiendo que llegó a Estados Unidos siendo una niña indocumentada y que no podía "imaginar el horror" de que le quitaran a sus padres. Esa Nicki se siente otra persona ahora.

El cambio se aceleró el pasado diciembre en la conferencia AmericaFest de Turning Point USA, donde apareció junto a Erika Kirk, viuda del comentarista conservador Charlie Kirk. Elogió a Trump y al vicepresidente J. D. Vance como "modelos a seguir". Luego vinieron los comentarios sobre las personas transgénero que desestabilizaron a su base de fans LGBTQ+, según informó CNN .

"Si naces niño, sé niño", dijo Minaj. "Los niños serán niños, y no hay nada de malo en ello".

Esto viene de una mujer que construyó su marca sobre alter egos como Roman Zolanski, apareció en eventos del Orgullo y fue estrella invitada en RuPaul's Drag Race en 2020. Los fans queer han constituido durante mucho tiempo una gran parte de sus seguidores más leales.

Los Barbz están en guerra entre ellos

The LGBT has also started seeing through the veil & it has them pissed off. Why are they getting the gay vote by default?!?!!! They’ve moved on from the gay vote to flying in ppl to vote for them. No loyalty to ANYONE. The gay community should be able to choose every 4 years like… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) February 2, 2026

Su base de fans se está desmoronando. Las veteranas Barbz publican videos con lágrimas en los ojos diciendo que ya no pueden apoyarla. Una publicación viral incluyó un viejo video de Minaj celebrando a sus seguidores gays con el siguiente texto: "Extraño a la antigua Nicki que realmente se preocupaba por la comunidad LGBTQ. Descanse en paz, Nicki 1982-2019, habrías odiado a la Nicki MAGA de 2025".

Otros siguen su ejemplo. Un informe de KQED de octubre de 2024 reveló que "Barbz apoya a Trump, Barbz apoya a Harris, Barbz a quienes no les importó" afuera de un concierto en San Francisco justo antes de las elecciones. La base de fans nunca fue tan monolítica políticamente como se suponía.

Una petición para deportar a Minaj, nacida en Trinidad y Tobago, ha superado las 120.000 firmas. Dejó de aparecer en Instagram en octubre de 2025, a medida que se intensificaba la presión, según informó People.

Ella les dijo a los fans LGBTQ+ que 'despierten'

Minaj no se rinde. El 2 de febrero, recurrió a X para pedir a sus fans LGBTQ+ que "despierten" y dejen de votar por los demócratas por defecto. Los llamó "demócratas". Preguntó por qué "obtenían el voto gay por defecto".

La respuesta fue brutal. "No vuelvas a hablar de los gays", replicó un usuario. "Los traicionaste y sigues traicionándolos".

¿Algo de esto realmente cambiará los votos? Publicar una captura de pantalla no es lo mismo que presentarse en un centro de votación. Pero para los fans que vieron a Minaj como alguien que realmente los apoyaba, ver cómo se desarrollaba esto ha sido duro.