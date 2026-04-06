Rumer Willis vuelve a pronunciarse después de que un nuevo vídeo en el que aparece amamantando a su hijo pequeño provocara fuertes reacciones en internet, dejando claro que defiende sus decisiones como madre.

La actriz de 37 años compartió un video en redes sociales durante el fin de semana en el que se la ve amamantando a su hija, Louetta, que está a punto de cumplir 3 años. El video rápidamente llamó la atención, y algunos espectadores cuestionaron su decisión.

Según la revista US Magazine , en respuesta, Willis añadió un texto al vídeo que decía: "Cuando alguien empieza a juzgar mi forma de criar a mis hijos", antes de pasar a un clip viral que explicaba la diferencia entre "lo que te incumbe" y "lo que me incumbe". Acompañó la publicación con el texto: "Lo siento, pero no me arrepiento".

Willis, quien dio la bienvenida a su hija en abril de 2023 con el músico Derek Richard Thomas, ha hablado abiertamente sobre criar a Lou prácticamente sola tras confirmar su separación un año después. Anteriormente compartió: "Soy madre soltera y comparto la crianza", y agregó que su hija es "lo mejor de mi vida".

Single mom Rumer Willis hits back at parenting criticism with video breastfeeding 3-year-old daughter https://t.co/sUcuotuzTK pic.twitter.com/A5mz5QRaH7 — Page Six (@PageSix) April 5, 2026

Rumer Willis defiende la lactancia materna.

Su última publicación no es la primera vez que responde a las críticas. Meses antes, Willis compartió otra foto amamantando y escribió un mensaje dirigido a sus detractores: "Para los que me critican por amamantar a mi hijo de 2 años, espero que tengan un día bendecido". Las repetidas respuestas sugieren que el tema sigue generando opiniones encontradas en internet.

Las reacciones del público ante la lactancia materna en niños pequeños suelen ser diversas, a pesar de que las directrices de organizaciones sanitarias como la Organización Mundial de la Salud apoyan la lactancia materna hasta los dos años e incluso más, junto con otros alimentos. Aun así, muchas madres, sobre todo las que están en el ojo público, se enfrentan a juicios cuando comparten estos momentos abiertamente.

Willis también ha hablado abiertamente sobre los altibajos de ser madre soltera. En publicaciones recientes, compartió que "algunos días ser madre soltera es difícil", ofreciendo una visión más personal de su vida diaria, según informó JustJared .

También ha rechazado las afirmaciones de que depende del apoyo de sus famosos padres, Bruce Willis y Demi Moore.