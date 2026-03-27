El regreso de Ellie Goulding al gimnasio tan solo tres semanas después del nacimiento de su segundo hijo ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Dio la bienvenida a su hija el 6 de marzo junto a su novio, Beau Minniear.

La estrella del pop británica de 39 años fue vista haciendo sentadillas con peso y documentando otros aspectos de su rutina posparto antes del lanzamiento de su próximo disco. La publicación fue compartida con sus fans en Instagram con el siguiente mensaje: "De vuelta a todo esto".

Además de sus vídeos de ejercicios, Goulding también publicó una foto de sí misma usando una mascarilla LED de alta gama para cuello y escote de 280 libras como parte de su rutina de belleza .

Según se informa, ha retrasado el lanzamiento de su sexto álbum de estudio para que coincida con la llegada de su bebé. Esto significa que está compaginando la recuperación, las actividades promocionales y la maternidad. Este rápido regreso a su estilo de vida habitual ha avivado el debate sobre los estándares de recuperación posparto .

Hacer ejercicio después del parto

Las recomendaciones médicas sobre el ejercicio después del parto hacen hincapié en un enfoque prudente e individualizado, no solo en un calendario estricto.

La rapidez con la que una persona puede retomar la actividad física depende de las características de su parto. ¿Hubo complicaciones? ¿Cómo se siente su cuerpo? Incluso en partos vaginales sin complicaciones, los médicos suelen recomendar comenzar con movimientos suaves y consultar con un profesional de la salud antes de retomar el ejercicio de intensidad moderada a alta.

Las actividades de bajo impacto, como caminar, pueden comenzar cuando uno se sienta cómodo. El entrenamiento de intensidad moderada a alta, especialmente con pesas, suele posponerse hasta después de una revisión médica y la autorización del médico a las seis semanas. Los expertos hacen hincapié en recuperar la estabilidad del tronco y la fuerza del suelo pélvico gradualmente, prestando mucha atención a las señales del cuerpo para evitar esfuerzos excesivos o lesiones.

También existe una creciente tendencia hacia un enfoque más integral para la recuperación posparto. Se recomienda a las nuevas mamás que aumenten gradualmente la frecuencia de ejercicio moderado, por ejemplo, dos horas semanales, combinándolo con ejercicios para el suelo pélvico y suficiente descanso para preservar su bienestar general.

¿Tú también podrías hacerlo?

El regreso de Goulding al gimnasio tres semanas después del parto es sin duda más temprano de lo que suelen recomendar muchos profesionales de la salud. De hecho, los consejos tradicionales para el posparto suelen animar a las madres a priorizar las actividades suaves y la recuperación durante las primeras seis semanas, aumentando la intensidad solo después de recibir autorización médica.

Sin embargo, la situación varía según la persona. Algunas mujeres pueden sentirse preparadas para comenzar ejercicios de resistencia ligeros o para fortalecer el abdomen relativamente pronto, mientras que otras necesitan meses antes de retomar un entrenamiento moderado. Factores como el estado físico durante el embarazo, el tipo de parto y afecciones como la diástasis abdominal influyen en la rapidez con la que una madre primeriza puede volver a realizar rutinas de gimnasio intensas de forma segura.

Además, no debes compararte con las publicaciones de celebridades en línea. Lo que parece una recuperación sin complicaciones en un video cuidadosamente seleccionado podría implicar entrenadores personales, orientación médica o circunstancias particulares que no reflejan la experiencia posparto promedio.

Lo importante es escuchar a tu cuerpo, empezar poco a poco y buscar asesoramiento profesional para un regreso seguro y sostenible al ejercicio en el gimnasio.

Conciliar la salud y la carrera profesional

El regreso de Goulding al trabajo y al gimnasio tan pronto después de dar a luz pone de manifiesto las presiones a las que se enfrentan las nuevas madres al intentar conciliar la salud, la carrera profesional y las expectativas personales. Su experiencia suscita un debate sobre cómo la sociedad apoya la recuperación posparto y cómo es, en realidad, volver a hacer ejercicio.

Los expertos destacan que los objetivos posparto deben centrarse en el movimiento suave, el descanso adecuado y priorizar el bienestar físico y mental. No existe un plazo único para la recuperación. Además, la recuperación es muy individual y está influenciada por diversos factores.

La experiencia de la cantante sirve tanto de inspiración como de recordatorio de que el progreso no es tan sencillo. La clave está en una recuperación sostenible y centrada en la salud, en lugar de un rápido retorno a los niveles de forma física anteriores.