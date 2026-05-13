Kris Jenner ha dedicado décadas a perfeccionar el arte de la imagen, pero esta semana la matriarca de las Kardashian-Jenner decidió revelar su verdadera personalidad. Tras años de especulaciones sobre su apariencia, sus hábitos de bienestar y su drástica transformación, la estrella de reality de 70 años finalmente habla con franqueza sobre los rumores que la han perseguido desde las secciones de comentarios de Instagram hasta las columnas de chismes de Hollywood.

Y, sorprendentemente, su última confesión no se produjo a través de un reportaje en una revista de lujo ni de un episodio de televisión cuidadosamente editado. En cambio, Jenner abordó el tema de una manera refrescantemente directa durante una reciente aparición en el podcast SHE MD , donde admitió que, de hecho, había probado Ozempic mucho antes de que el medicamento se convirtiera en sinónimo de la cultura de la pérdida de peso entre las celebridades.

Su sinceridad llega en un momento en que las conversaciones sobre procedimientos cosméticos, tratamientos antienvejecimiento y los estándares de belleza de Hollywood se sienten más intensas que nunca. Sin embargo, en lugar de ofrecer una revelación dramática, los comentarios de Jenner pintaron un panorama mucho más humano, centrado en la experimentación, el envejecimiento, la autoestima y el descubrimiento de lo que realmente funciona para su cuerpo.

Kris Jenner finalmente aborda las especulaciones sobre Ozempic.

Durante años, los fans han especulado sobre si Jenner había usado medicamentos GLP-1 como Ozempic, especialmente después de que se la viera notablemente más delgada durante unas vacaciones en la Toscana en 2023. Los usuarios de las redes sociales rápidamente inundaron los comentarios de su Instagram con suposiciones, vinculando su transformación con el ahora famoso medicamento inyectable.

Hasta ahora, Jenner había guardado silencio sobre el tema.

En el podcast, reveló: "Lo intentamos una vez cuando nadie sabía lo que era".

Aunque no aclaró cuándo probó el medicamento ni a quién se refería con "nosotras", admitió que la experiencia distó mucho de ser placentera. Según Jenner, Ozempic la dejó sintiéndose "realmente mal" y con náuseas constantes, lo que finalmente la llevó a dejar de usarlo y buscar otras opciones para su bienestar.

En lugar de recurrir a medicamentos recetados para bajar de peso, Jenner explicó que ahora se centra en inyecciones de péptidos, suplementos y un control hormonal regular. Comentó que se realiza análisis de sangre cada tres meses para comprender mejor su cuerpo y mantener el equilibrio a medida que envejece.

Fue uno de los pocos momentos en que Jenner sonó menos como una estrella de la telerrealidad y más como alguien que simplemente intenta lidiar con la salud y el envejecimiento en tiempo real.

Una conversación diferente sobre el bienestar de las celebridades

En muchos sentidos, los comentarios de Jenner reflejan el cambio generalizado que se está produciendo en la cultura de las celebridades. Durante años, las transformaciones drásticas solían ocultarse tras explicaciones vagas sobre beber más agua o practicar pilates. Ahora, las figuras públicas comienzan a hablar con mayor franqueza —aunque con cautela— sobre los tratamientos y medicamentos que dan forma a los cánones de belleza de Hollywood.

Lo que hizo que las declaraciones de Jenner destacaran no fue necesariamente la confesión en sí, sino el hecho de que no intentó presentar a Ozempic como una solución milagrosa. En cambio, describió una experiencia incómoda que simplemente no le convenía.

Esa honestidad resulta significativa en un momento en que las redes sociales suelen presentar las rutinas de bienestar de las celebridades como historias de éxito perfectamente orquestadas.

Jenner también explicó que la salud se volvió más importante para ella después de cumplir 45 años, especialmente en lo que respecta a las hormonas y la función tiroidea. "Cuando te fijas en tu tiroides, te fijas en tu salud hormonal y en lo que tu cuerpo necesita", dijo.

En lugar de seguir las tendencias, sus comentarios sugerían que se trataba de alguien que aprendía gradualmente qué la hacía sentir personalmente más fuerte y con más energía.

Aclarando la verdad sobre su lifting facial.

La conversación sobre Ozempic se produjo pocos días después de que Jenner desmintiera públicamente otro rumor viral: las afirmaciones de que no estaba contenta con su lifting facial y que estaba considerando someterse a una cirugía correctiva.

Informes recientes sugieren que la estrella de reality estaba furiosa porque su cirugía estética de 75.000 libras esterlinas (100.000 dólares) supuestamente había tenido un efecto negativo menos de un año después de la operación. Según los rumores, Jenner se sentía cada vez más frustrada con los resultados a pesar de haber trabajado con el renombrado cirujano plástico neoyorquino Dr. Steven Levine.

Pero durante su aparición en el podcast de su hija Khloé Kardashian, Jenner dejó bien claro que los rumores eran falsos.

"Es una mentira descarada", dijo. "Me encanta mi lifting facial. Adoro a mi médico. Estoy obsesionada con él".

La madre de seis hijos parecía genuinamente frustrada, no necesariamente por las críticas dirigidas a su apariencia, sino porque la especulación afectaba profesionalmente a otra persona. Explicó que rara vez responde a los chismes, pero se sintió obligada a defender al Dr. Levine porque los rumores eran injustos.

"A mis 70 años, la verdad es que no me importa lo que piensen los demás de mí", añadió Jenner. "Me encanta mi cara. Y estoy muy contenta con mi aspecto".

Esa seguridad en sí misma se ha convertido en un elemento cada vez más importante de la imagen pública de Jenner durante el último año. Desde que se sometió al procedimiento, ha aparecido en varios eventos importantes, incluyendo la fastuosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, donde los fans comentaron de inmediato su apariencia notablemente juvenil.

Envejecer a su manera

Quizás lo más interesante de las recientes entrevistas de Jenner sea su forma de hablar sobre el envejecimiento. No intenta disimular que se ha sometido a tratamientos estéticos. En cambio, presenta esas decisiones como elecciones personales, no como secretos.

En una entrevista anterior con Vogue Arabia , Jenner explicó que su último estiramiento facial fue simplemente un "retoque" después de haberse sometido a un procedimiento anterior hace unos 15 años.

"Quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz", dijo.

También rechazó la idea de que envejecer con gracia deba ser igual para todos.

"Si te sientes a gusto contigo misma y quieres envejecer con dignidad —es decir, sin hacerte nada—, entonces no te hagas nada. Pero para mí, esto es envejecer con dignidad. Es mi versión".

Esta perspectiva cobra cada vez más relevancia a medida que la cultura de las celebridades se aleja gradualmente del secretismo absoluto en torno a los retoques estéticos. En lugar de negar por completo los procedimientos, cada vez más figuras públicas optan por reconocerlos abiertamente, sin dejar de defender la libertad de elección personal.

Por qué la honestidad de Kris Jenner resuena

Las ames o las odies, las Kardashian-Jenner siempre han marcado la pauta en torno a la belleza, el envejecimiento y la cultura de la imagen. Pero lo que distingue las últimas entrevistas de Kris Jenner es la ausencia de perfección.

No describió Ozempic como una experiencia que le cambiara la vida. Admitió que la enfermó. No negó haberse sometido a cirugía estética. Elogió abiertamente a su cirujano. Y no fingió que el envejecimiento ya no la afectaba; simplemente habló de cómo lo manejaba de una manera que le resultaba adecuada.

En un panorama de celebridades a menudo filtrado por una edición exhaustiva, la creación de marcas y un lenguaje vago sobre el bienestar, ese nivel de franqueza resulta extrañamente refrescante.

A sus 70 años, Jenner parece menos interesada en convencer a todos de que es natural y más centrada en sentirse cómoda con las decisiones que ha tomado. Ya sea hablando de estiramientos faciales, hormonas o rutinas de bienestar, el mensaje subyacente sigue siendo sorprendentemente sencillo: la confianza no siempre proviene de evitar el cambio; a veces, proviene de aceptarlo por completo.