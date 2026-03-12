Megan Fox ha desatado nuevas especulaciones sobre una reunión con Machine Gun Kelly después de que la actriz publicara una serie de fotos provocativas en Instagram el martes 10 de marzo, lo que provocó otro comentario público coqueto del rapero que dejó a los fanáticos preguntándose si la pareja intermitente ha vuelto a estar junta.

Para empezar, Megan Fox y Machine Gun Kelly, quienes comenzaron a salir en 2020 y se comprometieron en enero de 2022 , han pasado los últimos dos años oscilando entre declaraciones de devoción en la alfombra roja y rumores de rupturas. Fox confirmó en 2024 que su compromiso se había cancelado y se negó a definir su situación, afirmando que su relación no era para el público. La pareja aparentemente se separó en noviembre de 2024, solo para dar la bienvenida a su hija, Saga, el 27 de marzo de 2025. Desde entonces, sus intentos privados de criar a sus hijos juntos han trascendido repetidamente al público a través de las redes sociales.

La última ronda comenzó cuando Fox, de 39 años, compartió una nueva serie de imágenes con sus 21 millones de seguidores, con el título: "El amor era el monstruo más salvaje de todos". En las fotos, la estrella de Transformers y Jennifer's Body aparece a cuatro patas, mirando directamente a la cámara con un sujetador, una minifalda ajustada, botas por encima de la rodilla y una tanga al descubierto. En cuestión de horas, la publicación ya había acumulado más de dos millones de "me gusta".

Entre los miles de comentarios, se escondió uno de Machine Gun Kelly, de 35 años, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, quien escribió: "Qué alegría haber tenido un bebé". Fue una frase breve, pero viniendo de un hombre que recientemente describió haber ido a rehabilitación y haber elegido la sobriedad por el bien de su familia, cayó como una pequeña granada en un fandom ya hiperatento.

Los fans lo notaron al instante. "¿Mamá y papá están coqueteando de nuevo 🥹❤️?", escribió un usuario. Otro fue directo a la pregunta que internet lleva meses dándole vueltas: "¿Han vuelto oficialmente?".

Megan Fox y MGK alimentan rumores de reencuentro en Instagram

La noticia llegó tras un intercambio similar apenas una semana antes, cuando Megan Fox regresó a Instagram con un toque picante tras una larga pausa. Esa publicación anterior, en la que posó de espaldas a la cámara con una camiseta negra, tanga, medias hasta el muslo y tacones de plataforma, también provocó una llamativa respuesta de Machine Gun Kelly, quien comentó: "Me alegra mucho tener tu número de teléfono".

Ese comentario, juguetón y ligeramente territorial, fue ampliamente interpretado como una señal de que sus vidas privadas siguen más entrelazadas de lo que su compromiso cancelado podría sugerir. Cuando un fan en X le preguntó qué representaba la hoja de marihuana en sus zapatos, MGK respondió sin rodeos: "A MÍ".

Nada de esto es una reconciliación formal, por supuesto, y ni Fox ni MGK han anunciado nada parecido a una relación oficial . Pero el patrón es difícil de ignorar. Tras meses en los que Fox borró su Instagram y ambos dejaron de compartir información excesivamente que una vez los definieron, ahora la pareja parece extrañamente cómoda coqueteando de nuevo frente a millones de personas.

Tras las publicaciones se esconde una historia más íntima. Antes de que MGK se fuera de gira, pasaba "prácticamente todas las noches en su casa con el bebé". La fuente afirmó que "actúan como pareja, pero no lo han etiquetado ni hecho nada oficial".

Esa misma fuente pintó un panorama de cautelosa estabilidad. "Megan está muy contenta con la forma en que él ha dado un paso al frente tanto para ella como para el bebé. Aunque todavía viven separados, pasan mucho tiempo juntos como familia", dijo la fuente, añadiendo que priorizar a su hija los ha "unido de muchas maneras". La fuente también añadió: "Todo va de maravilla ahora. Él se lleva de maravilla con el bebé y ella disfruta mucho pasar tiempo con él".

Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente por representantes de Megan Fox o Machine Gun Kelly, por lo que deben tomarse con cautela. Aun así, concuerdan con el tono más sobrio que el propio MGK ha adoptado en entrevistas recientes.

Megan Fox, MGK y la atracción de la familia

Lo que complica cualquier narrativa clara sobre la vida amorosa de Megan Fox y MGK es cómo la familia se ha convertido en el eje de sus decisiones. A finales de 2024, el músico nominado al Grammy reveló que había ido a rehabilitación y se había recuperado de las drogas, vinculando esa decisión directamente con el impacto que su comportamiento había tenido en sus seres queridos.

"La verdad es que se debe a decisiones decepcionantes que uno toma y que perjudican más a quienes lo rodean. La familia es demasiado importante para mí", dijo sobre su desintoxicación.

Para MGK, esa familia no se limita solo a la pequeña Saga. También tiene una hija de 16 años, Casie, de una relación anterior. Megan Fox comparte tres hijos con su exmarido Brian Austin Green. A la historia compartida y la atracción mutua se suma, por lo tanto, un ecosistema familiar combinado que, al parecer, ambos intentan proteger.

No es difícil entender por qué, en ese contexto, podrían negarse a ofrecer a las redes sociales un espacio privilegiado. Fox ha sido explícita al afirmar que ya no quiere que su intimidad se convierta en un espectáculo, incluso mientras continúa creando una versión altamente controlada de sí misma en línea. MGK, antes conocido por su caos, ahora parece dispuesto a presentarse como un hombre que se presenta para las tomas nocturnas y las visitas a la guardería.

Así que cuando escribe "¡Qué alegría haber tenido un bebé!" debajo de otra serie de fotos cuidadosamente montadas de Megan Fox en tanga, el resultado es extrañamente moderno. Mitad romance, mitad actuación, con un hijo y dos carreras complicadas fuera de cámara.

Si eso supondrá una reconciliación total es algo que sólo ellos saben, y por ahora, al menos en público, no lo han dicho.