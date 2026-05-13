El actor surcoreano Choo Young Woo acaparó gran atención tras ser visto en la 62ª edición de los Premios Baeksang de las Artes, donde presentó el premio al Mejor Actor Revelación a pesar de llevar un vendaje que le cubría un ojo.

La decisión de Choo de seguir adelante con la ceremonia sin abordar su lesión generó preocupación entre los fans y los espectadores. Según su agencia, la lesión fue leve y ocurrió mientras hacía ejercicio, informó Koreaboo .

La agencia declaró: "Choo Young Woo sufrió una lesión leve mientras hacía ejercicio, pero su salud está bien. Planea cumplir con su agenda sin esforzarse demasiado".

Según los informes, Choo recibió tratamiento de emergencia el día del evento antes de asistir a la ceremonia de entrega de premios.

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A pesar de esta explicación, la aparición de Choo provocó una ola de reacciones negativas en internet. Una foto suya, editada y con los ojos vendados, circuló ampliamente, acumulando más de seis millones de visualizaciones. Como resultado, un usuario comentó en redes sociales: "No quiero verlo, así que le tapé los ojos".

Esta reacción surge a raíz de las controversias previas que han rodeado a Choo Young Woo, en las que fue acusado de haber creado obras de arte con temática pedófila.

A pesar de ello, la asistencia del controvertido actor a la gala de los Premios Baeksang de las Artes, un evento anual que reconoce los logros más destacados del cine y la televisión coreanos, se convirtió en la parte central del evento.

Además, no ha habido comentarios por parte de Choo Young Woo con respecto a la controversia que ha surgido.

Por otro lado, según un informe de Jazmine Media , Choo Young Woo se disculpó tras recibir críticas por su lista de seguidores en Instagram, que incluía al polémico rapero Jung Sang Soo y al streamer KUBIN. Ante las crecientes críticas, sus seguidores notaron que empezó a eliminar algunas cuentas de su lista.

Durante una entrevista para "The Tale of Lady Ok", Choo Young Woo afirmó que la controversia le hizo darse cuenta de que debe ser más cuidadoso con sus acciones y palabras a medida que aumenta su popularidad. Explicó que no hubo ninguna intención oculta detrás de los comentarios negativos, se disculpó por incomodar a la gente y prometió ser más prudente en el futuro.

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