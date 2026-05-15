Cuando Olivia Rodrigo lanzó su nuevo sencillo 'Drop Dead', los fans inmediatamente comenzaron a hablar tanto de los momentos de moda oníricos del video musical como de la canción en sí.

Ambientada en los suntuosos salones de Versalles y dirigida por Petra Collins, la estética visual se apoyó en gran medida en un estilo romántico de inspiración vintage que hizo que los vestidos estilo babydoll se sintieran frescos, rebeldes e inconfundiblemente propios de la Generación Z.

La última etapa estilística de la cantante parece fusionar la delicada feminidad con un toque desenfadado. En el vídeo, Rodrigo se pasea por el palacio luciendo conjuntos de gasa, bombachos y minivestidos adornados con perlas, evocando desde María Antonieta de Sofia Coppola hasta el glamour despreocupado de Jane Birkin en la década de 1970.

Los amantes de la moda no tardaron en darse cuenta de cómo los looks combinaban dulzura y actitud. En lugar de optar por un estilo pulido propio de la alfombra roja , Rodrigo adoptó un estilo desenfadado y nostálgico , con calcetines hasta la rodilla, auriculares extragrandes y siluetas coquetas que parecían intencionadamente desaliñadas.

Esta estética capturó la misma energía despreocupada que ha hecho que la tendencia de los vestidos estilo baby doll vuelva a explotar entre el público más joven.

Olivia Rodrigo convirtió Versalles en una fantasía de moda para la Generación Z.

La pieza central del video fue el conjunto azul pastel de Chloé de la colección pre-otoño 2026 que lució Rodrigo, diseñado por las hermanas Chloe y Chenelle Delgadillo. El look presentaba un top de gasa con los hombros descubiertos y volantes con encaje, combinado con bombachos de seda y calcetines blancos de punto calado, creando una silueta romántica que evocaba la moda rococó sin perder su aire moderno.

Según Vogue , el video hacía referencia deliberada a la película de Sofia Coppola de 2006, María Antonieta , en particular a su mezcla de opulencia histórica y rebeldía juvenil. Rodrigo, recostado en la cama con una computadora portátil, vestido con ropa ornamentada de princesa, reflejaba el contraste característico de la película entre el lujo del viejo mundo y el comportamiento adolescente contemporáneo.

El escenario de Versalles no hizo sino potenciar la fantasía. En lugar de los trajes de época tradicionales, el vestuario de Rodrigo modernizó la indumentaria histórica con faldas ultracortas, telas suaves y accesorios aniñados. El estilismo transformó las siluetas de estilo babydoll, pasando de ser excesivamente dulces a prendas que transmitían ironía, seguridad y estilo.

Las reacciones en línea elogiaron las referencias visuales casi de inmediato. Los usuarios de Reddit compararon los looks con la época de "Celebrity Skin" de Courtney Love, mientras que otros destacaron la estética onírica de Coppola. Varios espectadores describieron los atuendos como nostálgicos y fuertemente inspirados en la moda femenina de principios de la década de 2000.

El guiño de Olivia Rodrigo a Jane Birkin consolidó el regreso de la estética Baby Doll.

Uno de los atuendos más comentados del video fue el minivestido adornado con perlas de Rodrigo, inspirado en un look que lució Jane Birkin en la película Catherine et Cie de 1975. Vogue informó que los espectadores más observadores identificaron rápidamente la referencia, lo que consolidó la conexión del video con los íconos de la moda francesa vintage.

La propia Rodrigo admitió recientemente que sus tableros de Pinterest están llenos de "vestidos estilo babydoll" y "escotes de los años 70", lo que sugiere que esta estética más suave se está convirtiendo en un elemento central de su nueva etapa.

Este resurgimiento llega en un momento en que la moda vuelve a apostar por un estilo hiperfemenino. Sin embargo, la interpretación de Rodrigo evita la sofisticación excesiva y el glamour tradicional. En cambio, la cantante combina vestidos delicados con detalles originales y una energía desenfadada, dándole a la tendencia un toque rebelde.

El éxito del videoclip de "Drop Dead" ya ha generado conversaciones en internet sobre la creciente influencia de Rodrigo en las tendencias de la moda. Entre las referencias a María Antonieta, la inspiración en el estilo vintage de Jane Birkin y las siluetas de ensueño estilo babydoll, el cantante ha logrado que uno de los estilos más dulces de la moda vuelva a tener un toque vanguardista.