Las blusas de encaje vuelven a estar de moda, y la verdad es que era solo cuestión de tiempo. En cuanto llega la primavera y desaparecen las prendas más abrigadas, la moda tiende a inclinarse hacia tejidos más suaves, texturas más ligeras y prendas con un toque más romántico.

Aquí es donde entra en juego el encaje.

Son delicadas pero ponibles, femeninas sin ser pretenciosas y lo suficientemente ligeras para el clima cálido. Estas blusas se han convertido discretamente en una de las prendas básicas de la temporada.

El encaje ya no se limita a elegantes vestidos de noche o a sutiles detalles inspirados en la lencería que asoman bajo las chaquetas. Ahora es protagonista en los atuendos cotidianos.

Puedes combinar una camisola de encaje con unos vaqueros holgados, una blusa de encaje transparente con pantalones de vestir o un top de encaje ajustado con una falda vaporosa. Tanto si tu estilo es minimalista, de inspiración vintage, bohemio o totalmente soft girl, hay una versión de esta tendencia que encaja a la perfección en tu armario.

El encaje vuelve esta temporada.

Durante años, el encaje desempeñó principalmente un papel secundario en la moda. Aparecía como adorno en vestidos lenceros, como detalles delicados en blusas o como sutiles acentos ocultos bajo prendas de punto y chaquetas extragrandes.

Pero ahora, el encaje se está convirtiendo en el protagonista. Este cambio tiene todo el sentido del mundo, dada la dirección que está tomando la moda actualmente. Tras varias temporadas dominadas por la sastrería impecable, los básicos sobrios y el minimalismo, se observa un notable regreso a prendas más suaves y expresivas.

Al mismo tiempo, la estética de las redes sociales ha contribuido a acelerar aún más esta tendencia. Estilos como el balletcore, la moda coqueta, el estilo boho suave y la feminidad de inspiración vintage se basan en gran medida en texturas delicadas y siluetas etéreas. Y resulta que el encaje funciona a la perfección en todos ellos.

Por otro lado, la moda actual está muy influenciada por finales de los años 90 y principios de los 2000. El encaje estaba por todas partes durante esa época.

Desde camisolas con encaje hasta blusas florales transparentes sobre sujetadores diminutos, el resurgimiento del estilo Y2K ha traído de vuelta muchas de esas siluetas. La diferencia ahora radica en que el estilo se percibe más suave y equilibrado en comparación con el enfoque ultraglamuroso de principios de la década de 2000.

Cómo vestirse ligero para climas cálidos

La clave para vestir en primavera y verano son los tejidos transpirables y las superposiciones sencillas, por eso las blusas de encaje triunfan en esta época del año. Su tejido es naturalmente ligero y vaporoso.

A diferencia de los tejidos más gruesos que pueden resultar pesados en climas cálidos, el encaje crea textura visual sin añadir volumen. Su efecto semitransparente permite que las prendas se sientan frescas y transpirables, a la vez que les aporta dimensión.

El encaje también resuelve uno de los mayores problemas de estilo en climas cálidos: lograr conjuntos interesantes sin recargarlos demasiado. Una sencilla blusa de encaje añade al instante detalle y personalidad, incluso cuando el resto del atuendo es minimalista.

Las tendencias de color de esta temporada hacen que la tela parezca aún más etérea. Los suaves tonos crema, el amarillo mantequilla, el rosa empolvado, el azul pálido, el blanco y el verde salvia apagado combinan a la perfección con las texturas de encaje. Estos tonos reflejan el ambiente ligero y romántico que suele predominar en la moda durante la primavera y el verano.

Siluetas de moda que debes conocer

Esta temporada, no todas las blusas de encaje son iguales. Tanto si prefieres un estilo minimalista como algo más romántico, seguro que encuentras una silueta que se adapte a tu estilo.

Blusa transparente de manga larga: ideal para usar sobre bralettes o camisolas.

ideal para usar sobre bralettes o camisolas. Jersey de cuello alto ajustado: siluetas elegantes con un toque sofisticado y romántico.

siluetas elegantes con un toque sofisticado y romántico. Camisetas de tirantes con detalles de encaje: Una forma sutil y sencilla de lucir encaje.

Una forma sutil y sencilla de lucir encaje. Inspirados en el corsé: estilos estructurados con detalles femeninos.

estilos estructurados con detalles femeninos. Blusas estilo babydoll: siluetas vaporosas con un volumen suave y romántico.

siluetas vaporosas con un volumen suave y romántico. Tops con hombros descubiertos: Estilos relajados con un toque bohemio.

Estilos relajados con un toque bohemio. Blusas peplum: Los cortes que definen la cintura vuelven a estar de moda.

Los cortes que definen la cintura vuelven a estar de moda. Camisas cortas de corte recto: Diseños modernos con un toque informal.

La variedad de siluetas es una de las principales razones por las que el encaje vuelve a ser accesible. Ya no estás limitado a una estética específica. Esta tendencia se puede adaptar para lograr un estilo sofisticado, atrevido, romántico, relajado o minimalista, según las prendas que la acompañen.

Cómo usar blusas de encaje

La forma más sencilla de lucir encaje es combinando la suavidad con prendas básicas más sobrias. Dado que el encaje ya aporta textura y detalle, el resto del conjunto no necesita competir con él.

1. Combínalo con vaqueros.

El denim es probablemente la prenda más sencilla para combinar con blusas de encaje. Unos vaqueros azules holgados suavizan al instante el romanticismo del encaje, creando un conjunto desenfadado y natural.

Los vaqueros de lavado claro combinan a la perfección con encaje blanco o crema para los conjuntos de día, mientras que los vaqueros más oscuros combinados con encaje negro crean un look de noche ligeramente más sofisticado.

Combinaciones de atuendos fáciles:

Top transparente de manga larga + vaqueros anchos o vaqueros de pierna recta

Camisetas de tirantes con encaje + shorts vaqueros vintage o vaqueros holgados

Camisas cortas de corte recto + vaqueros de tiro bajo o de pierna ancha

2. Añadir pantalones a medida

Para un look más sofisticado, los pantalones de corte clásico crean el contraste perfecto con tejidos delicados. Los pantalones de pierna ancha, en particular, ayudan a modernizar las blusas de encaje, dándoles un aire elegante en lugar de uno demasiado femenino.

Combinar una chaqueta extragrande con una camisola de encaje también crea un equilibrio sencillo entre lo formal y lo informal que funciona sorprendentemente bien para cenas, eventos o incluso para la oficina.

Combinaciones de atuendos fáciles:

Tops ajustados de cuello alto + pantalones de corte sastre de pierna ancha

Estilos inspirados en corsés + pantalones negros estructurados

Blusas peplum + sastrería de corte ajustado

3. Prueba con faldas de satén o lenceras.

El encaje y el satén, combinados, crean siempre esa estética suave y etérea que tanto gusta en primavera y verano. Las faldas lenceras complementan a la perfección la fluidez del encaje, sobre todo cuando se combinan en tonos similares.

Los conjuntos monocromáticos funcionan especialmente bien aquí. El encaje color crema con satén color champán o el encaje negro con seda color carbón lucen sofisticados al instante sin necesidad de mucho esfuerzo de estilismo.

Combinaciones de atuendos fáciles:

Blusas estilo babydoll + faldas lenceras fluidas

Camisetas de tirantes con encaje + faldas midi de satén

Tops con hombros descubiertos + prendas de satén monocromáticas

4. Mezclar con lino

El lino equilibra a la perfección la delicadeza del encaje, ya que transmite una sensación relajada y ligeramente informal. Los pantalones, shorts y faldas midi de lino combinan de maravilla con camisolas o tops cortos de encaje durante los meses más cálidos.

Esta combinación resulta transpirable, cómoda y perfecta para vestirse en vacaciones o para los días informales de verano.

Combinaciones de atuendos fáciles:

Top con hombros descubiertos + pantalones o shorts de lino

Prendas de encaje transparente + prendas sueltas de lino

Camisas cortas de corte recto + faldas midi de lino

5. Capas para el uso diario

Si el encaje transparente te intimida, usar varias capas hace que esta tendencia sea mucho más fácil de llevar. Una sencilla camiseta ajustada, un bandeau o una camisola debajo hacen que el conjunto sea ponible a la vez que permiten que la textura del encaje destaque.

Combinaciones de atuendos fáciles:

Blusas transparentes de manga larga + camisetas ajustadas o bandeau debajo

Camisetas de tirantes con encaje + blazers o cárdigans extragrandes

Estilos ajustados de cuello alto + chaquetas estructuradas o vestidos sin mangas

El tejido de la temporada

Las blusas de encaje se han convertido en una de las tendencias estrella de la primavera y el verano, ya que logran el equilibrio perfecto entre lo romántico y lo práctico. Son lo suficientemente ligeras para el clima cálido, a la vez que aportan textura, personalidad y suavidad incluso a los conjuntos más sencillos.

Ya sea combinado de forma informal con vaqueros o elegante con sastrería y satén, el encaje hace que un conjunto parezca más sofisticado al instante.

Más importante aún, esta tendencia refleja el estado de ánimo actual de la moda. La gente busca prendas expresivas, cómodas y con un toque nostálgico. El encaje logra capturar todo eso a la vez.

Suaves, transpirables, versátiles y de una belleza natural, no es de extrañar que las blusas de encaje se hayan convertido en la prenda más deseada para esta temporada.