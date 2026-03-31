Existe un tipo de atención muy particular que rodea a Travis Kelce desde que pisa los estadios de fútbol americano, y tiene muy poco que ver con lo que sucede en el terreno de juego o, incluso con su prometida Taylor Swift.

Antes incluso de que empiece el partido, las cámaras ya están esperando. No para la primera jugada, sino para la entrada al vestuario. Kelce ha transformado discretamente ese breve trayecto desde el coche hasta el vestuario en algo parecido a un momento de moda: menos obligación, más instinto. Es donde la elegancia se fusiona con la personalidad, y donde parece sentirse más cómodo arriesgándose.

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Por eso, cuando Tommy Hilfiger lo anunció como su nuevo embajador global y colaborador creativo el 30 de marzo, no pareció forzado. De hecho, daba la impresión de que era algo que se venía gestando desde hacía tiempo.

Un papel que va más allá de la campaña.

Lo que distingue a esta colaboración es el nivel de implicación. Kelce no solo será la imagen de la campaña, sino que también contribuirá al proceso de diseño, trabajando en la ropa y los accesorios para hombre que se lanzarán desde otoño de 2026 hasta primavera de 2027.

El objetivo es reinterpretar la identidad de la marca, "Prep Made Current", desde su perspectiva. Probablemente esto no implique una renovación completa. Más bien, se trata de cambios sutiles: prendas que sigan siendo inconfundiblemente Tommy, pero con una actitud ligeramente diferente.

Kelce habló de la colaboración con un tono más personal que promocional. "Siempre he admirado a Tommy Hilfiger como una marca estadounidense icónica", dijo, recordando cómo de pequeño le pedía a su madre las chaquetas de la marca. "Trabajar con Tommy y darle mi toque personal a prendas atemporales... es un sueño hecho realidad".

Es un pequeño detalle, pero le da un poco más de profundidad a la colaboración.

Un estilo que no se esfuerza demasiado

La relación de Kelce con la moda nunca ha parecido excesivamente calculada, y precisamente por eso la gente le presta atención.

Algunos días se inclina por la sastrería clásica; otros, va más allá: colores inesperados, siluetas más holgadas o detalles ligeramente originales. No todo funciona, pero ahí reside parte de su encanto. No da la impresión de que busque la perfección.

Y esa falta de exceso de reflexión resulta refrescante. Hace que su estilo parezca vivido, en lugar de artificial.

Tommy Hilfiger lo describió como "una de las figuras más magnéticas del deporte y la cultura actuales", señalando un cambio más amplio: los atletas ya no solo representan marcas, sino que también dan forma activamente a su imagen y a la sensación que transmiten.

Moverse con facilidad entre mundos

La presencia de Kelce en el mundo de la moda tampoco está ligada a una sola marca.

Su colaboración con Calvin Klein —junto a Tommy Hilfiger bajo el paraguas de PVH Corp.— demuestra su facilidad para desenvolverse en diferentes estéticas. En un momento, participa en una campaña minimalista y depurada; al siguiente, se adentra en un estilo más clásico y preppy.

Lograr ese equilibrio puede ser difícil, pero para Kelce parece algo natural. No se funde con la ropa, sino que le aporta su propia energía. Tommy Hilfiger tiene una larga trayectoria trabajando con figuras que se sitúan un poco al margen de los esquemas tradicionales de la moda.

A lo largo de los años, la marca ha colaborado con figuras como Lewis Hamilton, Zendaya y Gigi Hadid. Cada uno aportó algo distinto: públicos diferentes, formas diferentes de lucir la misma ropa.

Kelce se inscribe en esa tradición, aunque su estilo resulta un poco menos pulido. Se viste con naturalidad, con una disposición a experimentar sin preocuparse demasiado por si el resultado es perfecto.

Esa imprevisibilidad podría ser precisamente donde reside la ventaja de esta colaboración.

Qué esperar de las colecciones

Los detalles aún son escasos, pero la primera campaña, ambientada en Nueva York, debería ofrecer una visión más clara.

Más que una reinvención radical, probablemente se trate de un refinamiento. Prendas básicas y familiares —chaquetas, camisas, prendas de punto— podrían ser rediseñadas con sutiles cambios en el corte, la proporción o el estilo. Pequeños ajustes, pero suficientes para modificar la estética general.

A veces, eso es todo lo que se necesita para que algo vuelva a sentirse como nuevo.

Por qué el momento parece el adecuado

Desde hace algún tiempo, la moda se está orientando hacia algo más personal.

Hay menos interés en looks rígidos y excesivamente pulidos, y más espacio para la individualidad: para prendas que se sientan como propias de quien las lleva. En ese sentido, Kelce llega en el momento justo.

Es visible, pero no excesivamente controlado. Seguro de sí mismo, pero no distante. Da la impresión de que disfruta de la moda sin tomársela demasiado en serio, lo que facilita que los demás conecten con él.

Un cambio sutil más que una reinvención.

Esta colaboración no se trata de reescribir la identidad de Tommy Hilfiger.

En realidad, se trata de permitir que alguien con una perspectiva propia intervenga y reorganice las cosas con delicadeza, ajustando en lugar de reemplazar. Con el tiempo, esos pequeños cambios pueden transformar la percepción de una marca, incluso si a primera vista todo parece familiar.

Queda por ver si el resultado serán piezas excepcionales o simplemente una perspectiva renovada.

Pero esta colaboración tiene un encanto sutil pero convincente. No intenta llamar la atención. Simplemente tiene sentido, y a veces, eso es justo lo que necesita la moda.