Lisa Hochstein, una de las estrellas de The Real Housewives of Miami , y su exnovio Jody Glidden se enfrentan a cargos penales en el condado de Miami-Dade relacionados con acusaciones de que interceptaron comunicaciones que involucraban al exmarido de Lisa, el cirujano plástico Leonard "Lenny" Hochstein, según consta en los registros judiciales e informes locales publicados el lunes.

El caso parece derivarse de una denuncia presentada el 19 de marzo en Miami-Dade. Según los registros judiciales citados por NBC6, Hochstein, de 43 años, y Glidden, de 52, fueron acusados cada uno de un cargo de interceptación de comunicaciones telefónicas, orales o electrónicas. Los registros indican que ambos presuntamente interceptaron, intentaron interceptar o buscaron que otra persona interceptara, de manera "ilegal e intencional", declaraciones orales de Lenny Hochstein y las personas con las que hablaba. Se alega que la conducta tuvo lugar entre el 12 y el 31 de marzo de 2023.

La presentación de la denuncia añade una nueva dimensión criminal a las consecuencias, a menudo amargas y prolongadas, del divorcio de Lisa y Lenny Hochstein, que se han desarrollado tanto en los tribunales como ante la opinión pública. Local 10 informó que Glidden fue detenido el sábado y posteriormente desapareció de la base de datos en línea de la cárcel del condado. NBC6, citando los mismos registros, informó que Glidden había ingresado en una cárcel de Miami-Dade y luego había sido puesto en libertad. Dicho medio también indicó que no existían antecedentes penales para Lisa Hochstein.

Según informó NBC6, los detalles siguen siendo limitados debido a que los formularios de arresto estaban bajo secreto de sumario. Local 10 también indicó que la Fiscalía del Condado de Miami-Dade informó a la cadena que la orden de arresto se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre cómo, según los fiscales, ocurrió la supuesta interceptación y qué pruebas respaldan la acusación.

Sin embargo, la acusación recuerda una afirmación que salió a la luz pública durante la batalla por el divorcio de la pareja en 2023. En aquel entonces, Page Six informó que Lenny Hochstein acusó a su exesposa de haber colocado un dispositivo de escucha en su coche para monitorear sus llamadas. Lisa Hochstein negó la acusación, declarando al medio que carecía de fundamento.

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Para la tarde del lunes, los abogados defensores de Hochstein y Glidden rechazaron la causa penal. En una declaración conjunta a Local 10, la abogada Jayne Weintraub, representante de Hochstein, y los abogados Howard Srebnick y Frank Gaviria, representantes de Glidden, afirmaron: "Este asunto forma parte de un proceso de divorcio contencioso y no corresponde a un tribunal penal".

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