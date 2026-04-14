Lisa Hochstein, una de las estrellas de The Real Housewives of Miami , y su exnovio Jody Glidden se enfrentan a cargos penales en el condado de Miami-Dade relacionados con acusaciones de que interceptaron comunicaciones que involucraban al exmarido de Lisa, el cirujano plástico Leonard "Lenny" Hochstein, según consta en los registros judiciales e informes locales publicados el lunes.

El caso parece derivarse de una denuncia presentada el 19 de marzo en Miami-Dade. Según los registros judiciales citados por NBC6, Hochstein, de 43 años, y Glidden, de 52, fueron acusados cada uno de un cargo de interceptación de comunicaciones telefónicas, orales o electrónicas. Los registros indican que ambos presuntamente interceptaron, intentaron interceptar o buscaron que otra persona interceptara, de manera "ilegal e intencional", declaraciones orales de Lenny Hochstein y las personas con las que hablaba. Se alega que la conducta tuvo lugar entre el 12 y el 31 de marzo de 2023.

La presentación de la denuncia añade una nueva dimensión criminal a las consecuencias, a menudo amargas y prolongadas, del divorcio de Lisa y Lenny Hochstein, que se han desarrollado tanto en los tribunales como ante la opinión pública. Local 10 informó que Glidden fue detenido el sábado y posteriormente desapareció de la base de datos en línea de la cárcel del condado. NBC6, citando los mismos registros, informó que Glidden había ingresado en una cárcel de Miami-Dade y luego había sido puesto en libertad. Dicho medio también indicó que no existían antecedentes penales para Lisa Hochstein.

Según informó NBC6, los detalles siguen siendo limitados debido a que los formularios de arresto estaban bajo secreto de sumario. Local 10 también indicó que la Fiscalía del Condado de Miami-Dade informó a la cadena que la orden de arresto se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre cómo, según los fiscales, ocurrió la supuesta interceptación y qué pruebas respaldan la acusación.

Sin embargo, la acusación recuerda una afirmación que salió a la luz pública durante la batalla por el divorcio de la pareja en 2023. En aquel entonces, Page Six informó que Lenny Hochstein acusó a su exesposa de haber colocado un dispositivo de escucha en su coche para monitorear sus llamadas. Lisa Hochstein negó la acusación, declarando al medio que carecía de fundamento.

Para la tarde del lunes, los abogados defensores de Hochstein y Glidden rechazaron la causa penal. En una declaración conjunta a Local 10, la abogada Jayne Weintraub, representante de Hochstein, y los abogados Howard Srebnick y Frank Gaviria, representantes de Glidden, afirmaron: "Este asunto forma parte de un proceso de divorcio contencioso y no corresponde a un tribunal penal".