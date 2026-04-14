Una nueva línea de análisis ha introducido un cambio potencialmente significativo en el caso de Nancy Guthrie, con afirmaciones que sugieren que el autor de la nota de rescate pudo haberse basado directamente en textos religiosos.

La teoría surge de los comentarios de la exagente del FBI Jennifer Coffindaffer, quien planteó la posibilidad de que el lenguaje religioso observado tanto en la nota como en los posteriores esfuerzos de divulgación no sea una coincidencia. Sus declaraciones, difundidas públicamente el 14 de abril de 2026, sugieren que los investigadores, o quienes se comunicaban públicamente, podrían haber estado respondiendo a indicios implícitos en la propia nota.

De ser cierto, esto implicaría que la religión no fue el origen de la estrategia de comunicación, sino más bien una respuesta a la mentalidad del autor de la nota.

El enfoque religioso puede tener su origen en la propia nota de rescate.

La teoría emergente cuestiona una suposición previamente obvia: que la labor de divulgación religiosa asociada con el caso reflejaba las creencias personales de quienes la realizaban.

En cambio, el análisis de Coffindaffer sugiere una inversión de esa lógica. La presencia de lenguaje religioso en las iniciativas de divulgación podría haber sido motivada por un lenguaje similar detectado en la nota de rescate.

"¿Y si se decidió recurrir a la religión porque en la nota aparecían citas bíblicas?", escribió, señalando la posibilidad de que los investigadores identificaran frases bíblicas o referencias temáticas desde el principio.

Esta distinción es importante. Si la nota contiene elementos bíblicos, ya sean citas directas o ecos estilísticos, podría indicar que el autor tiene fuertes creencias religiosas o que adoptó deliberadamente ese tono para influir en la percepción.

La lingüística forense suele considerar significativos estos patrones. La elección de palabras, la cadencia y el marco temático pueden revelar no solo la educación o los antecedentes, sino también la cosmovisión. Una nota con connotaciones religiosas puede sugerir que la persona interpreta sus acciones desde una perspectiva moral o espiritual.

Nancy Guthrie



Thought...



Savannah's outreach to the ransom note writer(s) has been religious.



Initially, I thought it was because Savannah was religious. But what if the decision was made to use religion because scripture was in the note?



What if the notes were from someone… pic.twitter.com/m8IW0730rR — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) April 13, 2026

La estrategia de divulgación puede reflejar una segmentación psicológica.

La teoría también replantea la forma en que se entiende la comunicación dirigida al público en este caso.

En lugar de reflejar las creencias del comunicador, el tono religioso de la iniciativa de Savannah puede haber sido un intento calculado de reflejar la mentalidad percibida del autor de la nota.

Coffindaffer subrayó este principio directamente, afirmando: "Para conectar, hay que conectar con el punto de vista del autor de la nota de rescate, no con la perspectiva del denunciado".

Este enfoque se ajusta a las prácticas de investigación establecidas. En diversos casos, las fuerzas del orden han adaptado sus mensajes para que conecten con la identidad o las creencias de los sospechosos. Esto puede incluir la adopción de un lenguaje, valores o temas que el sospechoso reconozca o con los que se identifique.

Si los investigadores creían que el autor se veía a sí mismo desde una perspectiva religiosa, entonces plantear la comunicación en términos similares podría servir como un esfuerzo estratégico para establecer una buena relación o provocar una mayor participación.

La eficacia de estas tácticas depende de la precisión. Interpretar erróneamente las motivaciones de un sospechoso puede reducir la probabilidad de respuesta o incluso empujarlo a ocultarse aún más.

Posibilidad de un autor que se autoperciba como santo

En el centro de la teoría se encuentra un perfil psicológico más complejo y potencialmente preocupante.

La sugerencia de que el escritor pudiera haber estado "citando las escrituras" o haciendo referencia a ellas deliberadamente plantea la posibilidad de que se trate de un individuo que se considera moralmente justificado, o incluso "santo", en sus acciones.

La psicología criminal ha documentado casos en los que los delincuentes construyen narrativas que elevan su comportamiento más allá de la simple ilicitud. En estos casos, los individuos pueden presentar sus acciones como necesarias, justas o alineadas con un propósito superior.

El lenguaje religioso puede reforzar esa percepción. Permite al autor posicionarse no solo como participante en un delito, sino como alguien que actúa con una supuesta legitimidad o autoridad.

Sin embargo, los analistas advierten que tales interpretaciones siguen siendo especulativas sin acceso completo al documento original y a las pruebas que las corroboren. El uso del lenguaje bíblico también podría tener un carácter performativo, con la intención de engañar o manipular a los investigadores.

La manipulación mediante señales falsas es una táctica reconocida. Al adoptar un tono o una identidad específicos, el perpetrador puede intentar ocultar sus verdaderos antecedentes o generar confusión en la investigación.

La interpretación sigue siendo objeto de controversia debido a la escasez de pruebas.

A pesar de la popularidad de esta teoría, las fuerzas del orden no han confirmado oficialmente la presencia de citas bíblicas en la nota de rescate.

Las declaraciones de Coffindaffer, si bien se basan en su experiencia profesional, se hicieron públicas y no constituyen una conclusión formal de la investigación. La ausencia de documentación de fuentes primarias, como el texto completo de la nota, limita la posibilidad de verificar la afirmación de forma independiente.

No obstante, la teoría ha suscitado un renovado interés en las dimensiones lingüísticas y psicológicas del caso. Los analistas podrían examinar si ciertas frases coinciden con textos religiosos conocidos o si la estructura de la nota refleja estilos de escritura bíblicos.

Dicho análisis requeriría una comparación cuidadosa y rigor metodológico. Las similitudes aisladas son insuficientes para establecer la intención, sobre todo dada la familiaridad generalizada con el lenguaje religioso en el ámbito cultural.

Su mayor relevancia radica en cómo la interpretación moldea la dirección de la investigación. Incluso las teorías tentativas pueden influir en la estrategia, la percepción pública y la asignación de recursos analíticos.

El caso de Nancy Guthrie sigue sin resolverse, pero la sugerencia de que su mensaje central pueda tener ecos de las Escrituras ha añadido una dimensión nueva e inquietante a la búsqueda de respuestas.