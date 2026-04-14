La escena con temática infantil de Sydney Sweeney en la nueva temporada de "Euphoria" ha provocado polémica porque los espectadores dicen que sexualiza el estilo infantil de una manera que resulta inquietante e innecesaria.

El vídeo muestra a Cassie Howard con ropa de bebé, un chupete y coletas, y está relacionado con una trama de la tercera temporada que trata sobre la creación de contenido para adultos.

Las críticas se centran en dos puntos: las imágenes en sí y la función que cumplen en la historia. Los defensores de la serie afirman que el momento pretende subrayar la inestable autoestima de Cassie y su incursión en la creación de contenido para OnlyFans, mientras que los críticos argumentan que la escena existe principalmente para causar impacto, según TMZ .

"Euphoria" se estrenó en 2019 y narra la historia de adolescentes y jóvenes adultos que lidian con la adicción, la identidad, las relaciones, el trauma, el sexo y la violencia.

Su reparto principal ha incluido a Zendaya como Rue, Sydney Sweeney como Cassie, Hunter Schafer como Jules, Jacob Elordi como Nate, Alexa Demie como Maddy, Maude Apatow como Lexi y, en temporadas anteriores, Angus Cloud como Fezco.

La serie cuenta con dos temporadas hasta el momento. La segunda finalizó con Rue sobria tras un periodo caótico, Jules y Rue compartiendo una emotiva conversación, y la obra de teatro de Lexi transformando varias relaciones. La tercera temporada transcurre cinco años después de ese final, razón por la cual los personajes ahora son adultos en lugar de estudiantes de secundaria, según informó la BBC.

La serie también ha enfrentado repetidas controversias más allá de esta escena. Los críticos han objetado su contenido sexual explícito, la desnudez y lo que consideran una glorificación del consumo de drogas, mientras que los reportajes entre bastidores han puesto de relieve las tensiones en el set y los cambios en el reparto, incluida la salida de Barbie Ferreira después de la segunda temporada.

También se ha hablado públicamente sobre la supuesta tensión entre Sweeney y Zendaya, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas en las fuentes consultadas. Por otra parte, las críticas se han centrado en el creador Sam Levinson por usar imágenes altamente sexualizadas y llevar la serie hacia temas extremos, según The Independent.