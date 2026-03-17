La producción de la saga de Dune lanzó nuevas fotos de los principales personajes de la nueva película y la internet está convencida de que las imágenes podrían sugerir que en Dune 3 se prescindirá de Timothée Chalamet y Zendaya para dar paso a Jason Momoa y Florence Pugh como nuevos protagonistas.

Reparto confirmado para Dune: Parte tres

Los pósteres de personajes y los anuncios oficiales recientes revelan que Dune: Parte 3 contará con el regreso de varios rostros conocidos, además de importantes incorporaciones. Se ha confirmado que Timothée Chalamet retomará su papel de Paul Atreides, mientras que Zendaya vuelve a figurar como Chani, la guerrera Fremen y compañera de Paul.

Florence Pugh retomará su papel como la princesa Irulan, un personaje vinculado a las intrigas políticas que constituyen el eje central de la trama. Jason Momoa también ha confirmado su regreso como Duncan Idaho, el leal a los Atreides, continuando así su historia desde las películas anteriores de la franquicia.

El reparto abarca una amplia gama de talentos, con la participación de Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson , Isaach De Bankolé y otros, lo que refuerza la idea de que la película mantiene un amplio elenco en lugar de cambiar a sus actores principales.

Character posters for 'DUNE: PART 3'



Starring:

• Timothée Chalamet as Paul Atreides

• Zendaya as Chani

• Florence Pugh as Princess Irulan

• Anya Taylor-Joy as Alia Atreides

• Robert Pattinson as Scytale

• Rebecca Ferguson as Lady Jessica

• Jason Momoa as Duncan Idaho... pic.twitter.com/0XHCZqzczA — Cinema Wire 🎥🎞️ (@CinemaWireNews) March 16, 2026

Orígenes de los rumores de reemplazo

La idea de que Chalamet y Zendaya podrían ser reemplazados parece provenir de especulaciones en línea y discusiones no verificadas en foros de fans. Estas publicaciones sugieren que, dado que el enfoque de la obra original cambia a lo largo de las generaciones, nuevos actores podrían asumir un papel protagónico en la narrativa.

Sin embargo, estas conversaciones no se basan en anuncios oficiales de reparto ni en comunicados verificados del estudio, y no deben interpretarse como una confirmación de que se vayan a descartar a los protagonistas. En los créditos oficiales de Dune: Parte 3, Chalamet y Zendaya aparecen en primer lugar del reparto, lo que refleja que siguen interpretando papeles centrales.

Primeras imágenes y comentarios sobre el tráiler

La actividad promocional de Dune: Parte Tres se ha intensificado esta semana con la publicación de los primeros pósteres que muestran a personajes clave, incluidos Paul Atreides, interpretado por Chalamet, y Chani, interpretada por Zendaya.

Las redes sociales oficiales de la película han compartido imágenes de alta calidad de los personajes junto con la noticia de que un tráiler teaser se lanzará próximamente.

Estos materiales respaldan la narrativa del estudio de que la historia continúa centrándose en los protagonistas ya conocidos, a la vez que expande el universo y su elenco. Las imágenes destacan una amplia lista de personajes que regresan y subrayan la magnitud épica que se anticipa para la conclusión de la trilogía.

Cronograma de producción y fecha de lanzamiento

El rodaje principal de Dune: Parte Tres comenzó en julio de 2025, y la filmación concluyó ese mismo año en Budapest y otras localizaciones, según las notas oficiales de producción.

Warner Bros ha fijado el 18 de diciembre de 2026 como fecha de estreno en cines para esta épica de ciencia ficción, posicionándola como una de las películas más taquilleras del año.

¿Por qué persisten los rumores?

Las franquicias de gran repercusión, como Dune, inevitablemente generan intensas especulaciones entre los fans. En este caso, la complejidad de las novelas originales y el deseo de conocer detalles de la trama desde el principio han alimentado rumores que van más allá de la información confirmada.

Actualmente, todas las fuentes fiables de la industria confirman que Chalamet y Zendaya siguen siendo miembros clave del reparto de Dune: Parte Tres , con Jason Momoa, Florence Pugh y otros en papeles secundarios que amplían la historia en lugar de sustituir a los protagonistas ya establecidos.