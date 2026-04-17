Cam'ron afirma que Kanye West está molesto con él tras las duras críticas que hizo al polémico tema "Cousins" del rapero.

En un episodio reciente de su programa "Talk With Flee", Cam'ron afirmó que probablemente nunca entrevistaría a West, citando la letra y la temática de "Cousins", tema del artista de Chicago. La canción ha llamado la atención por sus declaraciones profundamente personales e impactantes.

Al explicar su postura, Cam'ron no se anduvo con rodeos. "Realmente no me importa lo que la gente haga en su tiempo libre, pero cuando quieres admitir abiertamente a los cuarenta y tantos que has estado practicando sexo oral cuando eras adolescente, no puedo apoyarte", explicó según informó HotNewHipHop .

"Porque quieres ser gay cuando quieres ser gay cuando te conviene". Continuó explicando su crítica al contenido y al tono de la canción.

"No tengo nada en contra de los homosexuales, pero ¿cómo vas a hacerte gay cuando las cosas no van bien?", continuó. "Dijiste que le chupabas la polla a tu primo cuando eras pequeño, y no solo una vez, sino que se la chupabas de forma constante y sin motivo aparente."

Posteriormente, Cam'ron compartió que sus comentarios provocaron una respuesta directa de West, quien supuestamente se mostró molesto con la crítica y lo etiquetó negativamente.

Al actualizar la información sobre la situación, Cam'ron describió la reacción que recibió. "No lo entiendo. Lo odio", dijo Cam. "Alguien dice algo. Yo respondo a lo que dijeron, y ahora soy yo el acosador. [...] ¿Están enojados conmigo?".

Este intercambio ha añadido una nueva dimensión a las conversaciones en curso en torno a West, cuyo trabajo reciente y declaraciones públicas han generado repetidamente controversia y dividido la opinión pública.

Esta situación también pone de relieve el creciente papel de la cultura del podcast en la configuración del discurso del hip-hop, con personalidades como Cam'ron que utilizan estas plataformas para opinar sobre los acontecimientos de la industria en tiempo real.

Por otra parte, un informe de Billboard indicó que Cam'ron también fue noticia por un tenso momento en directo con Jey Uso. La estrella de la WWE apareció en "It Is What It Is", donde la interacción escaló hasta casi llegar a las manos antes de que otros presentes la calmaran.

El vídeo se viralizó en las redes sociales, generando reacciones encontradas. Algunos espectadores expresaron su preocupación por la aparente agresividad, mientras que otros especularon con la posibilidad de que el incidente hubiera sido una promoción preparada para WrestleMania.

A medida que continúan las repercusiones, la disputa entre Cam'ron y West subraya la rapidez con la que los comentarios pueden escalar hasta convertirse en conflictos personales en el panorama actual del hip-hop.