La madre de Aaron Carter , Jane Carter, está pidiendo ayuda a los fans mientras trabaja para conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a su difunto hijo.

Ha lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar 85.000 dólares, necesarios para el patrocinio y la instalación si se aprueba la solicitud. La fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de mayo.

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Jane declaró a TMZ que a Aaron le habría encantado tener una estrella en Hollywood Boulevard. Explicó que la idea le resulta muy personal debido a los recuerdos que tienen de cuando paseaban juntos por esa famosa calle de niño.

"Solíamos pasear por el Paseo de la Fama cada vez que visitábamos Los Ángeles", compartió.

Recordó un momento especial de cuando Aaron tenía unos 12 años. Mientras caminaban por el bulevar, le dijo: "Algún día estarás allí".

Según Jane, Aaron respondió inmediatamente: "Sí", demostrando así una temprana confianza en su sueño de alcanzar la fama.

Aaron Carter's Mom Launches GoFundMe to Get Him Walk of Fame Star https://t.co/gDRts0Z5Sq pic.twitter.com/5Fv8C3TGZw — TMZ (@TMZ) April 16, 2026

Se insta a los aficionados a ayudar a rendir homenaje a Aaron Carter.

Ahora, ella cree que este homenaje reflejaría la vida y la carrera que él construyó en la música y el entretenimiento.

Aaron saltó a la fama a finales de la década de 1990, lanzando su primer álbum con tan solo 9 años y convirtiéndose posteriormente en una estrella del pop adolescente con millones de fans en todo el mundo.

Jane comentó que la iniciativa cuenta con el apoyo de los hermanos de Aaron, incluyendo a Nick Carter de los Backstreet Boys y su hermana gemela Angel. Espera que los fans también se sumen, afirmando que siempre fueron una parte importante de la trayectoria y el legado de Aaron.

Para obtener una estrella en el Paseo de la Fama, un artista debe presentar una solicitud formal y pagar una cuota de 275 dólares. Si el comité lo selecciona, el homenajeado o el patrocinador deberá pagar una cuota de instalación de 85 000 dólares, según informó Yahoo .

Cada año se seleccionan únicamente hasta 30 nombres en función de sus logros profesionales, su labor comunitaria y su impacto duradero en el mundo del entretenimiento.

Para Jane, el proyecto también gira en torno a la memoria y la familia. Habló de la vez que ella y Aaron exploraron Hollywood juntos, visitando tiendas y atracciones a lo largo del bulevar. Esos momentos, dijo, siguen siendo muy importantes para ella.

Aaron Carter falleció en noviembre de 2022 a la edad de 34 años.