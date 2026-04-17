Los herederos de Luther Vandross han expresado su profunda emoción tras el anuncio de que el fallecido ícono de la música será incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en la promoción de 2026. Este honor llega después de años de espera, marcando un momento trascendental tanto para sus fans como para su familia.

David Gottlieb, administrador del patrimonio de Vandross, dijo que probablemente el cantante habría reaccionado con alegría y humor.

"Se le vería la cara sonriente a Luther", dijo Gottlieb, imaginando el momento. Añadió que Vandross incluso podría cantar un fragmento de una de sus canciones, tal como lo hizo cuando ganó su primer Grammy en 1991. En aquella ocasión, Vandross cantó parte de "Here and Now" ante un público entusiasta.

Según Billboard , Gottlieb también bromeó diciendo que Vandross simplemente podría haber dicho: "Ya es hora, Salón de la Fama del Rock & Roll", mostrando así su personalidad cálida y juguetona.

Luther Vandross Estate Reacts to Rock & Roll Hall of Fame Inclusion: ‘People Reawakened to What Luther Had to Offer’https://t.co/4nztig5MCG — billboard (@billboard) April 14, 2026

Luther Vandross ingresará al Salón de la Fama del Rock

La reacción de la familia ha sido igualmente emotiva. Según Gottlieb, están "sin palabras" y "encantados" con el reconocimiento. La emoción comenzó semanas atrás, cuando Vandross fue nominado por primera vez, y habían estado esperando con ansias la decisión final.

Vandross, conocido por éxitos como "Never Too Much" y "Any Love", cumplió los requisitos para ser incluido en el Salón de la Fama en 2006, según informó Yahoo .

Ahora, dos décadas después, finalmente ocupará su lugar entre las grandes leyendas de la música. La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Se unirá a un grupo diverso de artistas que ya han sido incluidos en el Salón de la Fama, entre ellos Phil Collins, Sade, Oasis y Wu-Tang Clan. También se otorgarán honores especiales a artistas como Queen Latifah, MC Lyte, Celia Cruz y Fela Kuti.

Gottlieb señaló que, si bien algunos podrían considerar que este reconocimiento llega con mucho retraso, ahora parece el momento oportuno. Destacó el renovado interés por la obra de Vandross, impulsado por proyectos recientes como un documental y un premio del Salón de la Fama de los Grammy.

También mencionó la canción "Luther" de Kendrick Lamar y SZA como parte de esa renovada atención.

"Todo confluyó en este momento", dijo Gottlieb, y agregó que la música de Vandross aún conecta con la gente hoy en día. "Él cantaba sobre el amor, y el mundo necesita eso ahora mismo".