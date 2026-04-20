Según se informa, Taylor Swift y Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, impondrán una regla estricta para su próxima boda: no se aceptarán regalos. En su lugar, se animará a los invitados a donar a organizaciones benéficas importantes para la pareja.

Según una fuente cercana a Rob Shuter, recogida por StyleCaster, "No les falta de nada. Entre los dos tienen más que suficiente. Así que decidieron aprovechar este momento para ayudar a los demás". La pareja planea ofrecer a sus invitados una lista de organizaciones benéficas seleccionadas, pidiéndoles que donen en lugar de comprar los tradicionales regalos de boda. "Han elegido causas que realmente les importan", añadió la fuente. Se les pide a los invitados que donen en vez de comprar regalos.

Este enfoque se alinea con la reconocida generosidad de Swift. Otra fuente cercana comentó: "Esta es la Taylor que la gente conoce y ama. Siempre ha sido increíblemente generosa: donando discretamente, apoyando a sus fans y ayudando a quienes trabajan tras bambalinas".

Además de este gesto considerado, Swift también estaría mostrando su generosidad con el personal de la boda. "El personal que trabaje en la boda puede esperar una bonificación muy generosa", dijo una fuente.

"Taylor nunca olvida a las personas que hacen posible las cosas." Esto refleja una reputación que se ha forjado a lo largo de los años. "Se ha ganado la reputación de cuidar a la gente", dijo una fuente cercana. "Desde los equipos de gira hasta los fans de a pie, siempre está presente de verdad."

Según se informa, las personas cercanas a Swift apoyan plenamente este plan. "A la gente le encanta esta idea", explicó la fuente. "Se siente significativo, intencional y completamente auténtico para ella". La fuente resumió el sentimiento detrás de la decisión: "Si lo tienes todo, lo más poderoso que puedes hacer es dar".

La boda de Swift y Kelce se celebrará el 3 de julio en la ciudad de Nueva York, poco antes del inicio del campamento de entrenamiento de los Chiefs. Según los informes, el evento tendrá lugar en un recinto amplio, como un estadio o un espacio similar a un museo.

El Daily Mail también reveló que el vestido de novia de Swift podría estar inspirado en el vestido de Elizabeth Taylor de 1950. La fuente dijo: "Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó fascinada con el estilo de la reina del cine... Así que cuando empezó a pensar en su vestido de novia, buscó en internet los vestidos antiguos de Elizabeth".

La dedicación de la pareja a la caridad y la bondad añade un toque distintivo a lo que se prevé que sea una gran celebración.