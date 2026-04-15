Según un informe, Taylor Swift celebrará su despedida de soltera por todo lo alto este verano, con sus amigas íntimas Selena Gomez y Gigi Hadid planeando en secreto las festividades para la cantante antes de su boda con la estrella de la NFL Travis Kelce .

Se dice que la despedida de soltera, descrita por fuentes cercanas como la "última aventura amorosa de Swift antes de la boda", está tomando forma mientras los amigos de Kelce organizan su propio viaje de soltero.

Según los informes, Swift y Kelce se están preparando para casarse este verano, y se dice que la pareja ya está planeando su luna de miel y la siguiente etapa de sus vidas.

La revista de entretenimiento Star informó anteriormente que la pareja ya tiene planes para una ceremonia en la que asistirán familiares y amigos, y que el plazo previo a la boda es muy ajustado .

Según una fuente citada por Star, en cuanto la pareja regrese de su luna de miel, volverán "directamente a la realidad", sobre todo Kelce, cuyo programa de entrenamiento de fútbol americano se intensificará.

Taylor Swift mantuvo en secreto los planes de su despedida de soltera para la novia.

La noticia surgió después de que Page Six informara que Travis Kelce, de 36 años, planea una despedida de soltero en las Bahamas a finales de mayo. El viaje, según se describe en el reportaje, estará organizado por los amigos de Kelce en lugar de por él mismo, lo que ha generado inquietud en Swift, al menos según personas cercanas a la pareja.

"Travis le ha prometido a Taylor que se lo tomará con calma, pero en realidad no depende de él", declaró una fuente a Star , argumentando que es poco probable que sus amigos se contengan. La misma fuente afirmó que Swift "confía en él", pero añadió que "todas las mujeres se ponen un poco nerviosas con la despedida de soltero de su pareja, y ella no es la excepción".

En lugar de centrarse en las Bahamas, Swift parece estar concentrando su atención en su propia despedida de soltera, o mejor dicho, en dejar que otros se encarguen de ella. Según la fuente citada por Star, Selena Gomez y Gigi Hadid se han hecho cargo de la planificación y, deliberadamente, le ocultan la mayoría de los detalles a Swift.

Gomez y Hadid, amigas íntimas de Swift desde hace mucho tiempo, están organizando una celebración sorpresa basada en lo que la fuente de Star denomina "todo lo que a ella le encanta". Según se informa, le han dado a Swift la fecha y las instrucciones para empacar, pero poco más.

"Le han dicho la fecha y qué debe empacar, pero por lo demás, no sabe casi nada", afirmó la fuente. "Le han prometido que la maleta estará llena de todo lo que le gusta, con una bebida especial para cada actividad, ¡lo que sin duda hará que la fiesta sea inolvidable!".

Cócteles personalizados y una despedida de soltera Swift cuidadosamente organizada.

La imagen que pintan las fuentes anónimas es la de una despedida de soltera de Taylor Swift organizada como si fuera la lista de canciones de una gira: cuidadosamente seleccionada, temática y controlada por las personas que mejor la conocen. La idea de "una bebida personalizada para cada actividad" sugiere una especie de broma recurrente durante el fin de semana, una serie de cócteles relacionados con juegos, salidas o chistes internos que solo su círculo íntimo entendería.

Cabe destacar que no hay lugar confirmado, ni lista de invitados revelada, ni comentarios oficiales de Swift, Kelce, Gomez o Hadid. Hasta el momento, todo se basa en información confidencial filtrada a revistas de celebridades, lo que implica la advertencia habitual: nada está confirmado.

Aun así, el esquema general se ajusta a la imagen pública de las personas involucradas. Swift ha cultivado durante años un grupo visible de amigas, entre las que destacan Gomez y Hadid. Cederles la organización de su despedida de soltera se percibe menos como una renuncia y más como una muestra de confianza, y quizás como una pequeña garantía contra los aspectos más escandalosos de la cultura prenupcial.

Por parte de Kelce, su viaje de soltero a las Bahamas, tal como lo describió Page Six, se inscribe en una tradición diferente: la estrella del deporte disfrutando de la compañía de sus amigos de siempre antes de regresar a las exigencias de la NFL. La insinuación de que ha "prometido" mantener la calma mientras renuncia al control del calendario genera una tensión narrativa que los tabloides difícilmente podrán resistir.

Si al menos la mitad de lo que se cuenta es cierto, los próximos meses en la agenda de Swift y Kelce parecen estar meticulosamente planeados. Una despedida de soltero en mayo en las Bahamas. Un fin de semana de despedida de soltera de Taylor Swift, aún sin revelar, organizado por dos de sus amigas más cercanas. Se rumorea que la boda está prevista para el verano. Luego, el regreso al trabajo: él presentando un proyecto para la NFL, ella llenando estadios y grabando en estudios, con su vida privada encajada en los huecos.

Por ahora, la única certeza es que los fans de Swift y los medios de comunicación especializados en celebridades estarán muy atentos a la primera señal verificable de que la despedida de soltera realmente se haya celebrado, y a si esas "bebidas personalizadas para cada actividad" alguna vez dejan de ser un rumor y terminan en una historia de Instagram.