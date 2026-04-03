Travis Kelce no corrigió a un invitado del podcast que se refirió a Taylor Swift como su "esposa" en el episodio del 1 de abril de New Heights, lo que provocó especulaciones entre los fans de que la pareja ya podría haberse casado.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs estaba hablando con el entrenador en jefe de los Bearcats de la Universidad de Cincinnati, Jerrod Calhoun, y el actor Jon Hamm en el podcast que presenta junto a su hermano Jason Kelce. Durante una conversación sobre baloncesto universitario, Kelce, de 36 años, bromeó diciendo que le quedaba "un semestre de elegibilidad" para la liga. Calhoun le ofreció un contrato de nombre, imagen y semejanza antes de añadir: "Tienes que preguntarle a tu esposa", informó E! News .

Kelce no se resistió. Respondió como si le hablara a Swift: "Cariño, voy a volver a la escuela".

La pareja anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025. No han confirmado públicamente la fecha de la boda.

Los fans están divididos por el comentario de Kelce sobre su "esposa" en las redes sociales.

“You gotta ask your wife”

“excatly, yeah.. sweetie im going back to school”

Oh husbandvis 🙂‍↔️🙂‍↔️🙂‍↔️ pic.twitter.com/IXHUmwSM6y — kristy⸆⸉🦦❤️‍🔥 (@taysservant) April 1, 2026

El vídeo se viralizó en X, antes conocido como Twitter, en cuestión de horas.

"El chico ni se inmutó cuando llamó a Taylor su esposa", escribió un usuario. La cuenta Taylor Swift Updates fue más allá y publicó: "¿Se celebró la boda? Al parecer, Travis Kelce confirmó en New Heights que ahora está casado con Taylor Swift", informó Heavy .

Otros usuarios se mostraron escépticos. Uno señaló que Kelce no llevaba anillo de bodas. "No están casados", escribió, añadiendo que la boda "probablemente no falte mucho", pero que aún no se había celebrado. Otro desestimó la especulación por completo, calificando la cuenta de fans como "la peor cuenta de actualizaciones de la historia".

Calhoun, un aficionado de los Chiefs originario de Ohio, participó en el podcast para hablar sobre su programa de baloncesto y sus vínculos con la franquicia de Kansas City.

Los rumores sobre la boda apuntan a que Swift y Kelce se casarán en junio.

Swift, de 36 años, y Kelce están comprometidos desde agosto de 2025, cuando el ala cerrada le propuso matrimonio en el jardín de su casa. Su padre, Ed Kelce, declaró a WEWS, afiliada de CNN, que la propuesta tuvo lugar aproximadamente dos semanas antes del anuncio conjunto de la pareja en Instagram. Su publicación, con el título "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", recibió más de 37 millones de "me gusta".

El anillo de compromiso, un diamante de talla brillante antigua de Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, ha sido valorado entre 550.000 dólares (440.000 libras esterlinas) y 1 millón de dólares (800.000 libras esterlinas).

Según informó esta semana la revista Us Weekly, la boda está prevista para el 13 de junio en la mansión de Swift en Rhode Island, valorada en 18 millones de dólares (14,4 millones de libras esterlinas). También se esperan eventos en el cercano resort de cinco estrellas Ocean House. Entre los invitados figuran Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone y el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes.

Ni Swift ni Kelce han confirmado esos detalles. Una fuente declaró al medio que la pareja está "centrada en disfrutar del proceso en lugar de dejarse llevar por la presión".

La pareja apareció junta en público por última vez en los iHeartRadio Music Awards 2026, el 26 de marzo, siendo esta su primera aparición conjunta en una entrega de premios. Swift ganó siete galardones, incluyendo el de Álbum Pop del Año por The Life of a Showgirl. Durante su discurso de aceptación, se refirió a Kelce como su prometido.

Kelce, tres veces campeón del Super Bowl, confirmó el 10 de marzo en el programa The Pat McAfee Show que regresará para su decimocuarta temporada en la NFL después del récord de 6-11 de los Chiefs en 2025. Fue la primera vez que la franquicia no llegó a los playoffs desde que Patrick Mahomes se convirtió en el mariscal de campo titular.

Ninguno de los dos ha confirmado que se haya celebrado la boda.