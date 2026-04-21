Josh Hutcherson rompe el silencio sobre la controversia en torno a sus comentarios sobre Taylor Swift.
Josh Hutcherson se ha pronunciado tras la fuerte reacción negativa que recibió por los comentarios que hizo sobre Taylor Swift , afirmando que la situación se sacó de contexto y se magnificó rápidamente en internet.
En una entrevista publicada el lunes 20 de abril en GQ, el actor de 33 años explicó que su comentario anterior sobre no ser fan de Swift no tenía la intención de insultar a la estrella del pop.
Te Recomendamos: Por qué Taylor Swift nunca ha actuado en Coachella: el control, la seguridad y la estrategia del estadio mantienen a la icónica figura fuera del escenario.
La polémica comenzó tras una sesión de fotos para una revista en la que le preguntaron a Hutcherson sobre Swift y respondió con sinceridad.
"Me criticaron mucho porque hice una sesión de fotos con [mi compañero de reparto de I Love LA, Jordan Firstman], y Jordan me preguntó algo sobre ser [fan de Taylor Swift], y yo le dije: 'Oh no, definitivamente no soy una Swiftie'", dijo Hutcherson.
"De repente, provocó esta [reacción de]: '¡Que se joda! ¡Es un monstruo! ¡Destrúyanlo! ¡Es bajito! ¡La odia porque es bajito!'"
Según la revista US Magazine , añadió que la reacción en línea le pareció extrema e injusta. Hutcherson dejó claro que respeta a Swift, de 36 años, aunque su música no sea de su agrado.
"Es como, '¡Guau!' Creo que es genial. Su música no es mi tipo de música", dijo.
Josh Hutcherson aclara que "no es fan de Taylor Swift".
La polémica surgió por primera vez tras una entrevista para la revista ID en diciembre de 2025, en la que Hutcherson y su coprotagonista Jordan Firstman jugaron a un juego informal que implicaba fotos en su teléfono.
Cuando apareció una foto de Hutcherson y su madre en la gira Eras de Taylor Swift, Firstman le preguntó en tono de broma si era fan de Swift.
"Para nada. Sin ánimo de ofender, con todo respeto, pero definitivamente no", respondió Hutcherson en aquel momento.
Firstman siguió bromeando con él, diciendo: "Una pequeña sombra", a lo que Hutcherson respondió: "Un poquito de sombra".
Ese momento se viralizó rápidamente en internet, lo que llevó a algunos fans a criticar a Hutcherson por asistir al concierto de Swift en la zona VIP a pesar de no ser fan, según informó Yahoo . Otros lo acusaron de desagradecido, mientras que las reacciones en las redes sociales se intensificaron.
En retrospectiva, Hutcherson afirmó que esa experiencia es precisamente la razón por la que evita estar activo en internet. "No necesito esa energía", explicó, y añadió que la atención pública puede dificultarle sumergirse por completo en sus papeles de actor.
"Es contraproducente para mi trabajo, porque si la gente te conoce mejor, no puedes desaparecer dentro de un personaje. Te ven como: 'Ah, ese es Josh'".
