El nombre de Jisoo, integrante de BLACKPINK, ha estado en las noticias debido a que el nombre de su hermano mayor aparecía en los créditos de su serie de Netflix, "Boyfriend on Demand". Esto ha generado mucha discusión en línea porque el hermano está involucrado en problemas legales que no tienen nada que ver con la carrera su famosa hermana.

La agencia de Jisoo, BLISSOO, emitió un comunicado oficial para abordar las inquietudes. El comunicado enfatizó que los problemas relacionados con el hermano de Jisoo son "completamente ajenos a la artista".

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La agencia añadió: "La artista comenzó su vida de aprendiz a una edad temprana y vivió separada de su familia durante mucho tiempo, por lo que nos encontramos en una situación en la que desconocemos o no podemos intervenir en la vida privada de la persona en cuestión", según Koreaboo .

A pesar de esta aclaración, los internautas cuestionaron por qué su hermano aparecía acreditado como "Representante de la agencia Kim Jung Hoon" en los créditos de producción de "Boyfriend on Demand". Muchos exigieron una explicación más detallada debido a la aparente contradicción entre el distanciamiento de la agencia y su acreditación formal.

Los internautas de la comunidad en línea tuvieron opiniones diversas. Algunos defendieron a Jisoo y dijeron: "Ella no debería ser responsable de lo que hizo su hermano".

Un comentario en el foro theqoo destacó la cronología: "El drama se filmó de octubre de 2024 a mayo de 2025, y el incidente con su hermano salió a la luz a finales de mayo. Afirmaron que la persona en cuestión no tiene ninguna relación legal ni administrativa con BLISSOO. No es que Jisoo haya hecho nada malo, y dejó claro que no ayudará legal ni financieramente en el futuro. ¿Por qué la critican tanto?", decía otro comentario.

Otro usuario explicó la temprana participación del hermano de Jisoo durante la formación de la agencia: "El comunicado reveló que recibieron ayuda durante los primeros días de la agencia y que la filmación del drama coincidió con la creación de la empresa. Ya han cortado lazos y han dejado claro que no brindarán apoyo financiero".

Sin embargo, algunos internautas expresaron su decepción por la situación legal que involucra al hermano de Jisoo. Un lector comentó: "Es cierto que su hermano ganó dinero gracias a ella. Es decepcionante que hayan iniciado acciones legales sin que él haya mostrado ninguna señal de arrepentimiento".

La controversia se intensificó cuando surgieron informes de que el hermano mayor de Jisoo había sido arrestado por cargos relacionados con contacto físico inapropiado, aunque la fiscalía posteriormente rechazó su arresto. Además, una mujer que se identificó como "B", supuestamente su esposa, lo acusó de violencia doméstica.

BLISSOO afirma que Jisoo ha roto lazos con su hermano y aclara que no le brindará ningún tipo de apoyo legal ni financiero en el futuro. Sin embargo, muchas personas defienden a la artista, argumentando que no debería ser responsable de asuntos familiares que escapan a su control.