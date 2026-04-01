Lisa, integrante de BLACKPINK, anunció el lunes que será la artista principal de una serie de conciertos en Las Vegas titulada "Viva La Lisa" en The Colosseum del Caesars Palace en noviembre de 2026, haciendo historia como la primera artista de K-pop en tener una residencia en el Strip de Las Vegas.

La rapera, cantante y bailarina tailandesa de 29 años ofrecerá cuatro conciertos durante dos fines de semana, los días 13, 14, 27 y 28 de noviembre, según un comunicado de prensa de Caesars Entertainment. Lisa compartió la noticia en Instagram, escribiendo: "Vegas, ¿estás lista? ¡VIVA LA LISA, llega en noviembre de 2026!".

El Coliseo del Caesars Palace ha acogido a algunos de los nombres más importantes de la música a lo largo de los años, y Lisa se unirá ahora a esa lista como la primera artista de K-pop en encabezar un cartel en este recinto, segúnKBizoom .

Su agencia de representación, LLOUD Co., compartió las fechas clave para los fans que deseen adquirir entradas. El registro para la preventa comienza el miércoles 1 de abril a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) y finaliza el domingo 19 de abril a las 10:00 p. m. (hora del Pacífico).

La preventa para artistas en Ticketmaster comienza el miércoles 22 de abril a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) y no se necesita ningún código, ya que el acceso está vinculado directamente a la cuenta del comprador. Las entradas generales saldrán a la venta el jueves 23 de abril a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) a través de Ticketmaster.

Lisa, cuyo nombre de nacimiento es Lalisa Manoban, se mudó de Tailandia a Corea del Sur a los 14 años para formarse como ídolo antes de debutar con BLACKPINK en 2016, según USA Today . El grupo concluyó recientemente su gira mundial Deadline en enero.

Como solista, Lisa lanzó el año pasado su álbum debut de larga duración "Alter Ego", que alcanzó el puesto número 1 en la lista Top Album Sales de Billboard y el número 7 en la lista Billboard 200.

Además de la música, Lisa debutó como actriz en la serie de HBO nominada al Emmy "The White Lotus" y posee tres récords Guinness, incluyendo el de mayor número de seguidores en Instagram para una artista de K-pop, con más de 106 millones. También lanzó LLOUD Co. en 2024 en colaboración con RCA Records para gestionar su carrera en solitario, según el comunicado de prensa de Caesars, de acuerdo con Caesars Entertainment .