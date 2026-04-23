Un nuevo informe presenta un panorama preocupante sobre la calidad del aire en Estados Unidos, al constatar que 152,3 millones de personas, o el 44% de la población, viven en lugares que obtuvieron calificaciones reprobatorias por niveles insalubres de ozono o contaminación por partículas.

La edición de 2026 del informe anual "Estado del Aire" de la Asociación Estadounidense del Pulmón reveló que 33,5 millones de niños, o el 46% de todos los menores de 18 años en Estados Unidos, viven en condados que recibieron una calificación reprobatoria en al menos una medida de contaminación del aire.

Además, más de 7 millones de niños viven en condados que no cumplieron con los requisitos de las tres categorías evaluadas en el informe. La organización señala que los niños son especialmente vulnerables porque sus pulmones aún se están desarrollando, respiran más aire en proporción a su tamaño corporal y suelen pasar más tiempo al aire libre.

El informe se centra en dos de los contaminantes más peligrosos y extendidos: el ozono troposférico, también conocido como esmog, y la contaminación por partículas finas, a menudo denominada hollín. Según el informe, la contaminación por ozono afectó a 129,1 millones de personas durante el período de estudio, lo que supone un retroceso reciente tras años de progreso.

La ALA afirmó que Los Ángeles volvió a ser el área metropolitana con la peor contaminación por ozono del país, mientras que Bakersfield, California , se mantuvo como la peor en cuanto a contaminación por partículas durante todo el año por séptimo año consecutivo. Fairbanks, Alaska , ocupó el último lugar en cuanto a contaminación por partículas a corto plazo.

En un comunicado, Harold Wimmer, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense del Pulmón, advirtió que los avances logrados hasta ahora se están perdiendo. "No podemos dar por sentado que tendremos aire limpio. Requiere esfuerzo", afirmó Wimmer. Añadió que el progreso se ve cada vez más amenazado por el calor extremo, los incendios forestales y las decisiones políticas que debilitan las medidas de protección.

El informe argumenta que el calor provocado por el cambio climático y el humo de los incendios forestales están dificultando la preservación de los beneficios de la Ley de Aire Limpio, incluso cuando dicha ley ha ayudado a reducir las emisiones de seis contaminantes importantes en un 78% entre 1970 y 2020, según datos de la EPA .

Las agencias federales de salud llevan tiempo advirtiendo que estos contaminantes pueden tener graves consecuencias. La EPA afirma que inhalar ozono puede provocar tos, dificultad para respirar y empeorar los síntomas del asma o la bronquitis. Por su parte, los CDC señalan que el humo de los incendios forestales contiene partículas finas y gases que pueden causar tos, sibilancias, ataques de asma, dolor de pecho y dificultad para respirar, especialmente en niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La carga no se reparte por igual. La Asociación Pulmonar afirmó que una persona de color en Estados Unidos tiene más del doble de probabilidades que una persona blanca de vivir en una comunidad con calificaciones deficientes en las tres medidas de contaminación. Los residentes hispanos tienen más del triple de probabilidades que los residentes blancos de vivir en dichas comunidades.