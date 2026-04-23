D4vd permanecerá recluido en la misma cárcel de Los Ángeles que Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, mientras las autoridades gestionan lo que describen como una situación de custodia inusualmente delicada, marcada por la "notoriedad" del asesinato de Celeste Rivas Hernández.

Según ABC News , el cantante permanecerá recluido en el Centro Correccional Twin Towers del condado de Los Ángeles tras su arresto en relación con el asesinato de la víctima de 14 años. En dicho centro también se encuentra Reiner, acusado en otro caso de doble homicidio que involucra a sus padres, Rob y Michele Reiner.

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La decisión de ubicar a ambos acusados en el mismo centro penitenciario refleja el procedimiento habitual en casos de gran repercusión, donde los acusados son alojados según sus necesidades de clasificación y no según la naturaleza de los delitos que se les imputan. En el caso de D4vd, las autoridades han confirmado que se le mantiene separado de la población carcelaria general debido a su notoriedad pública y a la atención mediática que rodea la investigación.

Tras su arresto, D4vd permaneció inicialmente en la comisaría de la División 77 del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Esto explicaba su aspecto informal durante las primeras diligencias judiciales, donde no vestía el uniforme de prisión reglamentario. Posteriormente, fue trasladado a Twin Towers, un centro penitenciario del centro de Los Ángeles que se utiliza con frecuencia para detenidos en espera de juicio por delitos graves.

Cabe destacar que las autoridades no han indicado ninguna interacción entre D4vd y Reiner, y se entiende que ambos se encuentran bajo estrictos protocolos de aislamiento. Estas medidas son habituales en casos donde acusados de alto perfil podrían enfrentar riesgos de seguridad o interrupciones causadas por los medios de comunicación dentro de los centros penitenciarios.

La próxima cárcel para D4vd

En estos momentos, D4vd sigue en prisión preventiva, lo que significa que está encarcelado mientras el caso se tramita en los tribunales y aún no se ha dictado veredicto.

Después de eso, a menos que el juez cambie las condiciones, probablemente permanecerá en el mismo sistema penitenciario mientras el caso continúa. Los acusados de alto perfil a menudo permanecen allí durante meses o incluso años antes del juicio, especialmente en casos graves como el asesinato, porque el tribunal necesita tiempo para las pruebas, las audiencias y la preparación del jurado.

En cuanto a la próxima fecha de comparecencia, tiene programada una audiencia preliminar muy pronto (a pocos días de su primera aparición), donde la fiscalía debe presentar pruebas suficientes para demostrar que el caso puede pasar a juicio. Esta audiencia es importante porque, básicamente, es la primera prueba real de la solidez del caso de la fiscalía.

D4vd se declara inocente del asesinato de Celeste.

Hasta el momento, D4vd se ha declarado inocente de los cargos, que incluyen asesinato en primer grado, abuso sexual continuado de un menor de 14 años y mutilación de restos humanos. La fiscalía ha indicado que se basará en pruebas forenses y digitales, mientras que su defensa ha negado todas las acusaciones, afirmando que impugnará enérgicamente los cargos.

El Centro Penitenciario Twin Towers, uno de los complejos carcelarios más grandes de Estados Unidos, gestiona habitualmente a reclusos en espera de juicio en casos de alta seguridad y gran repercusión mediática. Está diseñado para atender necesidades de clasificación complejas, que incluyen custodia protectora, supervisión médica y unidades de aislamiento para personas consideradas vulnerables o de alto riesgo.

Mientras el proceso judicial continúa, D4vd permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Se espera que tanto su caso como el de Reiner se tramiten por separado en el sistema judicial de California, a pesar de estar detenidos en el mismo centro.