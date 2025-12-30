El cantautor estadounidense David Anthony Burke, conocido profesionalmente como D4vd, podría enfrentar cargos de asesinato en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, según fuentes. La fiscalía de Los Ángeles está presentando pruebas ante un gran jurado que podrían conducir a la presentación formal de cargos de asesinato contra la artista de 20 años. Esto marcaría un avance importante en un caso que ha generado gran interés y escrutinio público.

El cuerpo de Celeste Rivas fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd en un depósito de remolques de Hollywood , Los Ángeles. Sus restos se encontraban en avanzado estado de descomposición cuando la policía los encontró, tras notar un olor fétido proveniente del vehículo. Rivas había sido reportada como desaparecida en abril de 2024 en Lake Elsinore, California.

Las autoridades aún no han confirmado públicamente los cargos contra D4vd, y la causa y la forma de la muerte de Rivas siguen sin determinarse mientras se ultiman los informes toxicológicos y forenses. Los investigadores siguen considerando el caso como un posible homicidio, pero proceden con cautela para garantizar que se sigan los pasos legales correspondientes.

D4vd identificado como sospechoso en una investigación en curso

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles han confirmado que D4vd es considerado sospechoso de la muerte de Celeste Rivas. Los agentes investigan si varias personas estuvieron involucradas en la desaparición de la niña y en el traslado de su cuerpo al vehículo, pero aún no han realizado arrestos.

Los investigadores también han buscado pruebas en los dispositivos y pertenencias personales de D4vd para completar el panorama de lo sucedido. Se ejecutó una orden de registro en una casa de Hollywood Hills donde se alojaba, y se incautaron varios artículos para su examen. La policía espera los resultados forenses adicionales antes de decidir si presenta cargos ante el gran jurado.

Los fans cuestionan los temas oscuros en la música

Desde que se hizo pública la noticia de la investigación, muchos fans y observadores han revisitado la música y las letras de D4vd, lo que ha suscitado dudas sobre los temas oscuros de algunas de sus canciones y si insinuaban hechos reales. Uno de sus temas más conocidos, "Romantic Homicide", ha generado un amplio debate en línea debido a su título y temática.

La canción trata sobre sentimientos intensos y problemáticos en las relaciones y, si bien no hace referencia a ninguna persona real específica, su nombre y tono han llevado a algunos oyentes a vincularla con el caso en curso.

Aunque la letra oficial de Romantic Homicide no menciona directamente a Rivas ni ningún acto violento más allá de los temas metafóricos del amor y la pérdida, ha crecido la especulación en línea sobre cómo los oyentes interpretan las palabras que evocan imágenes dramáticas y oscuras. Estos temas pueden incluir dolor emocional y desamor, típicos del género, pero los usuarios de internet han notado la resonancia del título con la tragedia.

Otra canción, "Crashing", una colaboración de 2025 con Kali Uchis que fue retirada de las plataformas de streaming, también cobró un nuevo significado tras la publicación del caso. La canción, publicada originalmente como parte del álbum debut de D4vd, Withered , explora el colapso de una conexión personal y la vulnerabilidad emocional, temas que ahora se debaten a la luz de la investigación en curso.

Situación legal y próximos pasos

Según los últimos informes, la fiscalía no ha presentado cargos formales por asesinato contra D4vd, quien no ha sido arrestado. El proceso legal requiere que la fiscalía presente pruebas ante un gran jurado, que decidirá si presenta cargos. Si el gran jurado emite una acusación formal, D4vd podría enfrentar cargos formales que resultarían en su arresto y comparecencia ante el tribunal.

Las autoridades han enfatizado que los detalles de la investigación se mantendrán confidenciales para proteger posibles procedimientos futuros. La policía se ha negado a comentar sobre aspectos específicos de las pruebas que presenta, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles sigue trabajando para determinar la causa oficial de la muerte de Rivas.

Reacción pública y debate en curso

El caso ha generado un importante debate en redes sociales, donde comentaristas, aficionados a la música y críticos debaten cómo la obra de los artistas se entrelaza con su vida personal. Algunos insisten en que no se debe asumir que la expresión creativa predice el comportamiento real, mientras que otros argumentan que los temas de la música de D4vd merecen un análisis minucioso, dadas las circunstancias de la muerte de Rivas y la dirección de la investigación.

Los defensores de la familia de Celeste Rivas y de los niños desaparecidos también se han pronunciado, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente. Actualmente, el enfoque se centra en recopilar pruebas fácticas y garantizar que cualquier decisión legal se base en una investigación sólida.