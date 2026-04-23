El ex vocalista de ENHYPEN, Heeseung, se ha presentado de nuevo como artista solista bajo el sello Belift Lab, marcando el inicio de una nueva era centrada en su propia visión musical.

Belift Lab presentó recientemente el cambio de imagen de Evan a través de un nuevo perfil artístico y fotografías minimalistas, mostrándolo con un estilo sencillo para resaltar una imagen más natural. La agencia lo describió como un vocalista versátil con un "tono moderno y sofisticado", y señaló que ahora está listo para definir una nueva etapa como solista.

Según Allkpop , Belift Lab afirmó que el nombre "Evan" representa una dimensión alternativa de su identidad y refleja la esencia de su arte musical.

En un comunicado difundido por el sello discográfico, Evan expresó su deseo de conectar con el público a través de una música que muestre su lado más auténtico y natural, lo que indica un enfoque más personal en comparación con su trabajo en grupo. El sello añadió que las nuevas imágenes buscan eliminar lo superfluo y capturar su esencia pura y sin filtros, antes de que se le apliquen conceptos externos.

Heeseung renueva su imagen para su era en solitario.

El cambio de imagen de Evan se produce tras su salida del grupo masculino de K-pop ENHYPEN, anunciada en marzo de 2026 después de conversaciones internas sobre el futuro del grupo. Belift Lab explicó que, durante las conversaciones con todos los miembros, quedó claro que él tenía una dirección musical propia, y la compañía optó por respetar sus objetivos artísticos.

La agencia confirmó que ENHYPEN continuará como un grupo de seis miembros, mientras que Evan seguirá bajo el sello Belift Lab como solista, según informó Today .

El cantante, que debutó en 2020 como Heeseung de ENHYPEN, ya había cosechado elogios por su impecable voz, su refinada presencia escénica y sus contribuciones a la composición y producción musical. Su decisión de iniciar su carrera en solitario se presenta, según su sello discográfico, como el resultado de una profunda reflexión y el deseo de explorar una perspectiva musical única.

Belift Lab aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, un sencillo debut o un álbum para la música en solitario de Evan. Sin embargo, la compañía indicó que se espera que su próximo sonido sea diferente al de ENHYPEN, reflejando la clara dirección musical que llevó a su salida del grupo, según el Korea Herald .

Evan también ha abierto una nueva cuenta de Instagram con el nombre de usuario @h_evva_n, donde presentó su nuevo nombre artístico y compartió las primeras imágenes de esta etapa de su carrera. Sus fans están muy atentos a las novedades sobre su debut oficial como solista y sus futuras promociones con Belift Lab.